El distanciamiento social que viene pasando el mundo, para evitar la expansión del coronavirus (COVID-19) parece estar dando buenos resultados en la vida privada de Jennifer Lopez. La intérprete de “El anillo” fue entrevista por Jimmy Fallon y contó que la pandemia hizo que se acerca mucho más a su madre, Guadalupe Rodriguez.

‘La diva del Bronx’ aseguró que trata de sacar el mejor partido a la situación, a pesar de que el coronavirus hizo una pausa en la vida de millones de personas en el planeta.

“Hemos estado haciendo lo mejor”, le contó JLo al presentador durante su aparición en la edición virtual de “The Tonight Show con Jimmy Fallon”.

“He experimentado un tiempo lleno de ansiedad, que es realmente aterrador, de incertidumbre, de todo eso”, dijo la empresaria. Sin embargo, continuó la conversación tratando de sacar el lado positivo de la situación.

“También me estoy dando cuenta de muchas cosas. Me estoy dando cuenta, ¿sabes qué?, no llamaba a mi madre todos los días. Ahora, tendré que llamarla todos los días, incluso cuando esto termine, porque he estado hablando con ella todos los días”, reveló Jennifer Lopez a Fallon.

"Ella tiene lo suyo en Atlantic City y yo estoy fuera, ya sabes, trabajando...Y no nos conectamos así todo el tiempo”, mencionó.

"Ahora, estamos conectadas todo el tiempo”, señaló. “Cuando esto termine y volvamos al trabajo, sea cual sea esa nueva normalidad, quiero seguir así”, agregó.

“Quiero que nos sentemos a cenar juntos. Los niños siempre están en su habitación, y haciendo esto, y sus tareas y actividades después de la escuela. Y nosotros [ella y Alex] establecimos una hora y todas las noches a las 7:30 estamos sentados y cenamos juntos y me encanta”, concluyó Jennifer Lopez.

VIDEO RECOMENDADO

Ana Valeria Becerril interpreta a Sofía en “Control Z”

Ana Valeria Becerril interpreta a Sofía en "Control Z"