Jennifer López es una de las artistas más influyentes y completas en todo el mundo, pues no solo es cantante y actriz, sino también: bailarina, compositora, productora discográfica, empresaria, productora de televisión, y una mujer que sabe cómo imponer moda.

La diva del “Bronx”, o simplemente J.Lo, celebra este 24 de julio sus 51 años; sin embargo, ella ha demostrado que sumar años no la limita en nada, sino todo lo contrario: se ha consolidado como una de las estrellas favoritas de muchos alrededor del mundo.

Si bien inició su carrera artística como actriz, Jennifer López debutó como cantante, en 1999, y desde ese entonces, no ha dejado de sorprender en la escena musical. A modo de celebrar su onomástico hacemos un repaso de los temas que la ayudaron a convertirse en la “Diva del Bronx”.

“If you had my love”

“If You Had My Love” fue el tema con el que la artista estadounidense debutó. Y logró tener gran éxito, pues la canción consiguió estar en número uno en Billboard Hot 100. Su sencillo formó parte de su álbum “On the 6″, en honor a la línea de Metro de Nueva York que la llevaba a sus clases de canto.

“No me ames”

Fue su primera colaboración con quien más adelante se convirtió́ en su esposo y padre de sus gemelos, Marc Anthony. El sencillo estuvo dirigido al mercado latino, y con este demostró́ que sabía hablar el español de manera fluida. “No me ames” también forma parte de su primer álbum “On the 6″.

“Love don’t cost a thing”

Es una canción que está incluida en su segundo álbum de estudio, “J.Lo”, publicado en el 2001. “Love don’t cost a thing” logró vender 5 millones de copias en el mundo. Además, el sencillo ocupó el tercer lugar del ranking Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

“Jenny from the block”

“Jenny from the block” pertenece al álbum “This is me… Then”, grabado y lanzado en el 2002. En el videoclip aparece su entonces prometido Ben Affleck.

La canción alcanzó el número uno en Canadá́ e ingresó en los diez primeros lugares en la mayoría de las otras listas en las que apareció́.

Es uno de los temas más queridos de J.Lo, según lo expresó ella misma a través de su cuenta oficial de Instagram. “Este fue el primer video y single de mi álbum ‘This is me’, probablemente el más personal y favorito que he hecho hasta ahora. Me encantó el sonido y los sentimientos. En ese momento me di cuenta de que ser artista significaba ser vulnerable y desnudar el corazón y el alma. Se necesita coraje para hacerlo”, escribió.

“Qué hiciste”

“Qué hiciste” está incluida en su primer disco en español titulado “Como ama una mujer”, y que publicado en el 2007. Según López, la idea de esta canción surgió́ de Marc Anthony.

“On the Floor”

“On the Floor” es una canción que forma parte de “Love?”, su séptimo álbum de estudio que vio la luz en 2011. Es un tema que fue interpretado en colaboración de Pitbull. Ocupó el puesto 1 en más de 24 países del mundo y vendió más de 4 millones de descargas digitales en los Estados Unidos y más de 8,4 millones de copias alrededor del mundo.

“Papi”

Es una canción extremadamente pegajosa y una de las más famosas de la artista. En el video musical, JLo realiza grandes pasos de baile. Salió́ a la luz en el 2011, con su disco “Love?”.

“El anillo”

Jennifer López estrenó “El anillo” en la ceremonia de los Premio Billboard a la Música Latina que se llevó a cabo el 26 de abril de 2018, en el Mandalay Bay Events Center, Las Vegas. La cantante reconoció que cuando escuchó el tema, compuesto por el reggaetonero venezolano Oscarcito, la divirtieron mucho las referencias a ella y Alex Rodríguez, su prometido.

