En 2019 Jennifer Lopez celebró sus 50 años de edad y la diva de Hollywood lo celebró a lo grande. Con una fiesta con temática dorada, 250 invitados y un Porsche de regalo, así fue como la “Chica del Bronx” le dio la bienvenida a sus cinco décadas de vida. Y este 2020, durante el Super Bowl, mostró que la edad solo es un número y no está necesariamente vinculada a la vitalidad.

►Shakira en el Super Bowl: ¿por qué la cantante movió la lengua durante su show musical?

►Super Bowl 2020: a ritmo de salsa, pop y reggaetón, JLo y Shakira pusieron a bailar al público durante el medio tiempo

Pero no solo la cantante, actriz y empresaria cumplió 50 años, pues Renée Zellweger, Cate Blanchett y Jennifer Aniston son solo algunas de las figuras hollywoodenses que ya pertenecen al llamado “Club de los 50”. Y por el lado latino, es la mexicana Lucero la que el 29 de agosto último celebró su medio siglo de vida.

Lejos de lamentarse por el paso del tiempo o esconder los años que cumplen, estas figuras representan su edad de la mejor manera.

"Yo hago mucho ejercicio, no sé ni a qué horas pero sí hago. Me gusta mucho hacer yoga, aunque hay gente a la que no le gusta el yoga, que se aburre, pero luego hay gente que le agarramos la onda", dijo Lucero sobre una de sus rutinas de ejercicio que le permiten a sus todavía 49 años lucir un cuerpo muy bien conservado.

Jennifer Aniston, por su parte, cumplió 50 en febrero del 2019 y sorprendió tres meses después, al lucir una espectacular figura en la edición de mayo de “Harper’s Bazaar”.

Jennifer Aniston en la edición de mayo de la revista "Harper's Bazaar".

En la galería que abre esta nota, un recuento en imágenes de las divas de Hollywood y Latinoamérica que cumplieron o están por cumplir este año los 50 años de edad y lo viven plenamente.

Te puede interesar

►Super Bowl 2020: Shakira ‘pintó’ de rojo el Hard Rock Stadium | FOTOS | VIDEO

►Super Bowl 2020: Lady Gaga deja atrás la mano dura y califica de increíble el show de Shakira y Jennifer Lopez

►Super Bowl 2020: los hilarantes memes tras el título de Kansas City Chiefs en el Hard Rock Stadium | FOTOS

►Los Chiefs de Kansas City remontan para vencer 31-20 a San Francisco y ganar su primer Super Bowl en 50 años