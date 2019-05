Marc Anthony habla del talento para cantar de Emme, su hija con Jennifer López

Marc Anthony y Jennifer López le han heredado a sus hijos la pasión por la música. Por lo menos así es con Emme, su hija de 11 años, quien ya muestra vocación por el canto, según reveló el salero en entrevista con iHeartRadio.

"La música fue gran parte de mi vida al crecer y espero que sea lo mismo (para Emme) como lo ha sido para mí", dijo Marc Anthony. "Si eso es lo que ella quiere hacer… bueno, debería hacerlo porque le gusta, no porque tenga que hacerlo, ni por la fama o popularidad", agregó.

El padre de la pequeña reveló que se ha asegurado que ella realmente disfrute lo que hace: "Le pregunté a Emme, '¿Por qué cantas?' Y ella dijo porque se siente bien […] Es la mejor respuesta. Tengo un video de ella ensayando. Es increíble".

Las declaraciones de Marc Antohony llegan después de que Jennifer López compartiera un clip de su hija cantando la canción "If Aint Got You" de Alicia Keys, el cual impresionó a sus fanáticos por la potencia de su voz.



Cabe señalar que Jennifer López, previamente ha expresado que ella apoyaría a sus dos hijos si quisieran hacer carrera en el mundo del espectáculo, pues ella los guiaría en todo momento.