Resumen

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Jennifer Lopez, en una imagen de archivo. (Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
Jennifer Lopez, en una imagen de archivo. (Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
Por Redacción EC

Jennifer Lopez puso fin a las especulaciones sobre un posible romance con el actor británico Brett Goldstein y aseguró que actualmente no mantiene una relación sentimental con nadie. La artista abordó el tema durante una entrevista en el programa “Today”, donde presentó la comedia romántica “Office Romance”, cinta que protagoniza junto al intérprete.

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