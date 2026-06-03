Jennifer Lopez puso fin a las especulaciones sobre un posible romance con el actor británico Brett Goldstein y aseguró que actualmente no mantiene una relación sentimental con nadie. La artista abordó el tema durante una entrevista en el programa “Today”, donde presentó la comedia romántica “Office Romance”, cinta que protagoniza junto al intérprete.

La conversación tomó un giro inesperado cuando la conductora Savannah Guthrie reprodujo un fragmento de una entrevista previa en la que Lopez calificó a Goldstein como el mejor compañero de escena para un beso romántico que ha tenido en pantalla.

“Acabo de hacer una película con Brett Goldstein y diría que fue el que mejor besa” , había declarado la cantante y actriz durante una aparición en el programa “Watch What Happens Live” de Andy Cohen.

Tras volver a ver el video junto a Goldstein, Guthrie planteó la pregunta que durante semanas alimentó rumores en redes sociales y medios de espectáculos: si la química entre ambos había trascendido la pantalla.

“Sabes lo que todo el mundo está diciendo”, comentó la presentadora. Ante la consulta, Lopez respondió con humor y negó que exista una relación sentimental entre ambos.

“No hay un momento en el que me vean con alguien, o trabajando con alguien, y no intenten relacionarme con esa persona” , afirmó la artista.

Goldstein se sumó a la conversación y bromeó sobre la situación. “Creo que si te paras cerca de ella, eso es lo que pasa”, comentó el actor británico.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein aclaran su situación sentimental. (Foto: Captura de YT/Today)

La conductora insistió en obtener una respuesta más directa, pero Lopez aprovechó para señalar que este tipo de especulaciones son habituales en su vida pública. Como ejemplo, recordó que recientemente también fue vinculada sentimentalmente con el actor Kevin Costner.

“Creo que este año estuve con Kevin Costner; hubo mucha gente. Ocurre todo el tiempo”, señaló.

Finalmente, cuando Guthrie preguntó de manera explícita si estaba saliendo con alguien, la artista respondió de forma categórica: “No estoy saliendo con nadie” . Goldstein reforzó la declaración añadiendo un breve: “Correcto”.

Las declaraciones de Lopez llegan en medio de la promoción de “Office Romance”, una producción que ha generado expectativa entre los seguidores de la actriz y cantante debido a la química mostrada junto a Goldstein durante las primeras apariciones públicas de ambos.

Paralelamente, la artista ha experimentado un renovado impulso musical en las listas de Billboard. Su éxito dance-pop “On the Floor” volvió a ingresar al Billboard Global 200 después de que una escena de la serie “Off Campus”, de Prime Video, utilizara la canción en una secuencia inspirada en el icónico vestido verde de Versace que Lopez popularizó a inicios de la década del 2000.

Con esta nueva aclaración sobre su vida personal, la intérprete busca cerrar los rumores que surgieron en torno a su vínculo con Goldstein y centrar la atención en sus proyectos profesionales, tanto en el cine como en la música.