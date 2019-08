Joy Huerta denuncia discriminación al solicitar pasaporte para su hija y esposa

Joy Huerta, vocalista del dúo romántico Jesse & Joy, acusó un trato discriminatoria hacia ella y su esposa luego de que solicitaran el pasaporte para su hija en la Secretaría de Relaciones Exteriores en México.

Según señaló la cantante en redes sociales, cumplían con todos los requisitos para realizar el trámite, pero se enfrentó a comportamientos que estarían, según la ley de ese país, fuera de lugar.

"Mi esposa y yo fuimos a tramitar el pasaporte de nuestra hija la semana pasada. Con todos los papeles oficialmente requeridos en mano y teniendo el más importante: su acta de nacimiento donde ambas aparecemos como madres", comentó. Luego, añadió: "Al ver a dos mamás pidieron acta de alumbramiento. Un documento NO REQUERIDO y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita presunción de criminalidad (…) Preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como EL PADRE, no solo es insensible también discriminatorio".



Hace MUCHA falta que sensibilicen a su personal @SRE_mx ; ya que preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como EL PADRE, no solo es insensible también discriminatorio. @CONAPRED @Claudiashein @lopezobrador_ — Joy (@solamentejoy) August 19, 2019

Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la Ciudad y México y actual secretario de Relaciones Exteriores de México, respondió a los dichos de la cantante asegurando que tiene "la razón".

"Como impulsor del matrimonio igualitario te aseguro nos aplicaremos para que lo descrito no vuelva a ocurrir. Gracias por publicarlo", escribió.

La artista ganadora del Latin Grammy, anunció que se convertiría en madre a mediados del pasado abril, cuando aclaró además sus preferencias sexuales y confesó que se encontraba felizmente casada.

"Hace siete años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa", contó en ese entonces. Su hija Noah nació a fines de mayo.

Fuente: Emol de Chile/El Comercio Perú