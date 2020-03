A Jessica Tapia la vida le cambió irremediablemente el cuatro de febrero del 2012, día en que conoció en una amena fiesta a su esposo, el estadounidense Steven Dykeman. La atracción fue inmediata y duradera. No paró hasta que llegaron juntos al altar. Actualmente la pareja radica en Estados Unidos y tienen tres hijas.

“Noche en que Steve y yo nos conocimos. A nuestro lado @carbonelsofia mi querida amiga. Sin ella junto a mí en ese sábado de rumba mi vida seria muy diferente”, se lee en la descripción de la fotografía que la periodista compartió en Instagram.

Han pasado ocho años desde que Jessica y Steven se conocieron y siete desde que decidieron unir sus vidas en matrimonio: el 31 de mayo en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en Surco.

La boda civil fue tres meses después en un rancho de Illinois, en Chicago, ante un grupo reducido de invitados, entre los que se encontraban sus amigos más cercanos y familiares.

Fue la propia periodista quien informó, a través de su cuenta de Facebook, de su boda. Además, le dedicó unas románticas palabras a su pareja.

“Es un lugar precioso”, escribió Tapia sobre el rancho donde se llevó a cabo la ceremonia. “Lo amo con todo mi corazón”, posteó en aquella oportunidad.

LA PEDIDA DE MANO

Un año después de conocerse, el 14 de febrero del 2013, Steven Dykeman esperó que Jessica culmine su labor diaria como presentadora del programa “A las Once”, de América TV, para pedirle matrimonio.

Así recordó la periodista aquel momento tan importante en su vida. “Jamás podré olvidarlo. Steve estaba en Lima. Al terminar A las Once fui a su encuentro para celebrar algo tarde el día de los enamorados, y con mucha dulzura, me pidió que me casara con él”.

La pareja de esposos tiene tres hijas: Lima, la mayor, y las gemelas Briana y Ava.