La noticia fue comunicada a través de las redes sociales del músico a su petición directa | Foto: Instagram (@viejorodriguez)
La noticia fue comunicada a través de las redes sociales del músico a su petición directa | Foto: Instagram (@viejorodriguez)
Por Redacción EC

Un leve accidente cerebrovascular provocó la afección temporal en el habla y en el brazo izquierdo del productor peruano Jesús “El Viejo” Rodríguez, según dio a conocer su esposa mediante las redes sociales oficiales del músico.

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