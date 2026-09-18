Un leve accidente cerebrovascular provocó la afección temporal en el habla y en el brazo izquierdo del productor peruano Jesús “El Viejo” Rodríguez, según dio a conocer su esposa mediante las redes sociales oficiales del músico.

A pedido del propio arreglista, la publicación en Instagram buscó informar a sus fanáticos sobre su estado actual. “El viejo me pidió que tome está foto y la ponga en sus mismas redes para que la gente que tanto lo quiere y lo sigue sepa su situación”, escribió.

En ese sentido, la pareja del artista precisó resaltó la resiliencia del artista al calificarlo como “un guerrero” y pedir “oraciones y buenas vibras” a sus seguidores para superar este proceso.

Tras el anuncio, diversas figuras de la música nacional, como Gian Marco, Tony Succar, Daniela Darcourt, Maricarmen Marín y Ezio Oliva, expresaron su respaldo al exdirector musical de ‘La Voz Perú’ y sumaron mensajes de solidaridad por su pronta recuperación.

El cuadro cerebrovascular se suma al historial médico que el arreglista enfrenta desde 2010, año en que fue diagnosticado con el síndrome de Von Hippel-Lindau, una enfermedad genética rara.

A causa de este diagnóstico, Rodríguez fue sometido a varias cirugías cerebrales, a la extracción de sus dos riñones por un cáncer renal y a una metástasis en la médula espinal que le restó movilidad de la cintura hacia abajo, dependiendo actualmente de un tratamiento permanente de diálisis.

Claudio Pizarro vive una etapa personal marcada por su relación con Helen Ballón, con quien tuvo a su hija menor. El video repasa su nueva vida en familia, el perfil discreto de Helen y la reacción ante los comentarios sobre su relación.

Pese a la complejidad de su estado de salud y la recolección de fondos iniciada por su entorno para cubrir sus gastos médicos, la familia del arreglista aclaró que su condición no es de gravedad extrema.

Su hermana, la cantante María Jesús Rodríguez ‘La Misky’, sostuvo en 2025 que el productor se mantiene consciente, con fortaleza emocional y enfocado en cumplir sus labores profesionales y familiares.

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