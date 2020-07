Una catarata de sorpresas parece incluir “Memorias y desinformación”, libro que Jim Carrey acaba de publicar en Estados Unidos y que incluye extractos de ficción y otros bastante reales.

Uno de ellos fue el que Howard Stern hizo mención al protagonista de “La Máscara” hace poco en torno a lo especial que fue para él Renée Zellweger, actriz con la que mantuvo un vínculo sentimental a fines del siglo pasado. Como se recuerda, ambos protagonizaron una comedia titulada “Irene, yo y mi otro yo”.

“Cuando dices en el libro que el gran amor de tu vida fue Renée Zellweger. Sé que lo dice (en el libro) Jim Carrey el personaje, pero yo asumo que es verdad”, inició Stern.

“Sí, ella fue muy especial para mí. Ella es encantadora”, respondió Jim Carrey.

“Mira, aquí tienes licencia poética porque estamos ante una ficción, pero estás a la vez diciendo ‘Hombre, el gran amor de mi vida fue Renée. Y suena como si hubieras dicho ‘no debí echarlo a perder’. Ella era la indicada, la que se me escapó”, re preguntó Howard Stern.

Ante esto, el también protagonista de “The Truman Show” respondió:

“No me arrepiento, no soy de los que se arrepiente, pero aprecio a las personas que han pasado por mi vida por todo el bien que me dieron”.

Cabe indicar que Jim y Renée se conocieron en 1999 durante el rodaje de la película “Irene, yo y mi otro yo”. Salieron durante un año y terminaron en 2000.

Jim Carrey acaba de publicar en Estados Unidos “Memoirs and Misinformation”, una novela basada en su vida real. El texto viene liderando los ránkings de ventas en dicho país.

En su versión en castellano el primer libro del actor se titula “Memorias y desinformación” y saldrá publicado en España el 25 de agosto bajo el sello Temas de Hoy.

VIDEOS DESTACADOS

Descubre los talentos curiosos sobre actores que quizás no conocías