A tres días de haber culminado sus presentaciones en Lima, Jimin, integrante de BTS, reveló que tenía planes de visitar el Santuario Histórico de Machu Picchu junto a su compañero de banda Kim Tae-hyung, conocido como V, durante su estadía en Perú. Sin embargo, explicó que no pudo realizar el recorrido pues contaba solo con un día libre en su agenda.

Estas declaraciones las dio durante una transmisión en vivo a través de Weverse, cuando sus fanáticos le preguntaron si planeaba conocer la ciudadela inca, luego de las tres presentaciones que ofreció la agrupación en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre.

Q: Did you want to visit Machu Picchu in Peru? 🐥: Honestly, I kinda wanted to. Also, Taehyungie had contacted me separately, back when we were still in Korea - we had talked on the phone, (me) and Taehyungie.. Taehyungie was the one who told me.. https://t.co/AZLhlzBoRQ — linh ✨ (@vmins_) October 13, 2026

“¿Que si quería ir a Machu Picchu en Perú? La verdad es que tenía muchas ganas de ir. Además, Taehyung se comunicó conmigo por separado; desde que estábamos en Corea, fue el primero en decirme: ‘¿Cuántas veces crees que tendrás la oportunidad de ir a Machu Picchu en nuestra vida, aparte de esta vez? ¿Qué tal si vamos juntos?’. Así que le respondí: ‘¡Okay, vamos!’” , contó el artista en su idioma natal.

Sin embargo, pese a la emoción que le generaba conocer Machu Picchu y la inivtación de Tae, Jimin reconoció que tenía dudas sobre si podrían realizar el viaje debido a sus horarios, lo que finalmente impidió que concretaran sus planes.

Al respecto, el intérprete, que cumple años este martes 13 de octubre, explicó su interés por los enigmas del santuario histórico y señaló que, en su opinión, “todavía no se sabe con certeza si lo construyeron los incas o si ya existía desde antes”.

Jimin, quien está de cumpleaños este 13 de octubre, reveló su deseo de conocer Machu Picchu | Foto: Captura de Weverse

Por ello, añadió que este enigma le resulta muy interesante y que siempre ha tenido el deseo de conocer el lugar. “Por eso siempre he tenido la idea de ir al menos una vez”, expresó.

Tras culminar sus ‘shows’ en Lima, la agrupación debía trasladarse a Chile para continuar con su gira, factor que impidió concretar la visita de Jimin a Machu Picchu. “Desafortunadamente, el viaje toma mucho tiempo y solo contábamos con un día libre, así que creo que por eso fue muy difícil”, explicó el cantante a sus seguidores.

RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook cambiaron al español para dirigirse a ARMY en San Marcos.

BTS llegó a Chile tras sus conciertos en Perú

El lunes 12 de octubre de 2026, el grupo integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook arribó a Chile. Minutos después de su llegada, dos de sus miembros compartieron imágenes de Santiago y la cordillera de los Andes en Instagram, confirmando su presencia en el país.

Imagen de Chile que J-Hope publicó en sus redes sociales | Foto: Captura de Instagram (@uarmyhope)

La banda ofrecerá tres conciertos en el Estadio Nacional los días 14, 16 y 17 de octubre, para luego continuar su gira “Arirang” en Argentina y concluir su tramo sudamericano en Brasil.

*Las declaraciones de Jimin fueron transcritas del coreano y traducidas al español con IA.