El artista realizó estas declaraciones durante una transmisión en vivo a través de la plataforma Weverse. | Foto: Captura de Weverse / Hybe / Andina / Composición EC
El artista realizó estas declaraciones durante una transmisión en vivo a través de la plataforma Weverse. | Foto: Captura de Weverse / Hybe / Andina / Composición EC
Por Redacción EC

A tres días de haber culminado sus presentaciones en Lima, Jimin, integrante de BTS, reveló que tenía planes de visitar el Santuario Histórico de Machu Picchu junto a su compañero de banda Kim Tae-hyung, conocido como V, durante su estadía en Perú. Sin embargo, explicó que no pudo realizar el recorrido pues contaba solo con un día libre en su agenda.

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