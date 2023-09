El cantautor estadounidense Jimmy Buffet perdió la vida el viernes a los 76 años, así fue anunciado en su página web oficial, el comunicado no precisó las causas exactas de su muerte.

“Jimmy falleció pacíficamente la noche del 1 de septiembre rodeado de su familia, amigos, música y perros. […] Vivió su vida como una canción hasta el último aliento y lo extrañaremos”, dicen algunos fragmentos del anuncio.





Buffett es conocido por su larga trayectoria musical, en la que destacan la creación e interpretación del tema Margaritaville. Se lo recuerda también como un exitoso empresario que logró construir un imperio de hoteles, bares y restaurantes. Su fortuna alcanzó los mil millones de dólares según Forbes.

¿Quién era Jimmy Buffett?

Jimmy Buffett era un cantante estadounidense nacido en Mississipi en 1946. Su padres James y Loraine Buffett eran funcionarios de una importante compañía de ese país. Trabajó como periodista en Billboard y se graduó como historiador.

Entre sus éxitos musicales figuran sus álbumes Down to earth, Living and Dying in ¾ time, Changes in latitudes, así como su canción Margaritaville, la misma que lo catapultó al éxito no solo artístico sino empresarial.

Buffett es considerado uno de los exponentes más relevantes del island escapism, un estilo musical que mezcla ritmos tropicales y caribeños con el rock.

Jimmy Buffet: de cantante a millonario

Jimmy Buffett no solo destacó por su trayectoria musical, sino también por sus habilidades empresariales, las mismas que le permitieron crear en 1985, el Margaritaville Holdings, una franquicia de entretenimiento que logró recaudar un patrimonio estimado de mil millones de dólares, según la revista Forbes.

Su compañía fue construida en base al éxito de su carrera musical y la canción del mismo nombre, la misma que fue incluida en el Registro Nacional de Grabaciones del Congreso de los Estados Unidos.

Margaritaville Holdings es una marca que en la actualidad maneja hoteles, restaurantes, bares, complejos turísticos, ropa, bebidas alcohólicas y más. Incluso el cantante fue dueño de un equipo de béisbol y una estación de radio.