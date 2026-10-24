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Resumen

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Jimmy Chinchay inicia una nueva etapa profesional como conductor de “Siempre a las 8”, el pódcast de El Comercio, donde buscará mostrar su faceta más cercana y conectar con nuevas audiencias.
Jimmy Chinchay inicia una nueva etapa profesional como conductor de “Siempre a las 8”, el pódcast de El Comercio, donde buscará mostrar su faceta más cercana y conectar con nuevas audiencias.
Por Sonia del Águila

Cada tarde, a las cinco, la familia de Jimmy Chinchay esperaba con angustia una llamada del hospital. Al otro lado de la línea, un médico informaba sobre su estado de salud. Era abril de 2021 y el periodista de Canal N luchaba por su vida tras contagiarse de COVID-19. Mientras sus familiares se aferraban a la esperanza de volver a verlo, sus amigos le enviaban mensajes que él tardaría semanas en leer. Uno de ellos le prometía esperarlo para volver a compartir una comida. Otro aguardaba que las dos marcas azules de WhatsApp confirmaran que Jimmy había despertado y leído sus palabras.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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