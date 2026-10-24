Cada tarde, a las cinco, la familia de Jimmy Chinchay esperaba con angustia una llamada del hospital. Al otro lado de la línea, un médico informaba sobre su estado de salud. Era abril de 2021 y el periodista de Canal N luchaba por su vida tras contagiarse de COVID-19. Mientras sus familiares se aferraban a la esperanza de volver a verlo, sus amigos le enviaban mensajes que él tardaría semanas en leer. Uno de ellos le prometía esperarlo para volver a compartir una comida. Otro aguardaba que las dos marcas azules de WhatsApp confirmaran que Jimmy había despertado y leído sus palabras.

Cinco años después, el periodista recuerda aquella experiencia con emoción y gratitud. Estar cerca de la muerte le enseñó a valorar el presente, los afectos y las oportunidades que ofrece la vida. Hoy asume un nuevo desafío: acercarse al público a través de un espacio más espontáneo y conversacional, lejos de la formalidad de la televisión.

Chinchay, uno de los rostros conocidos de Canal N y América Televisión, se incorpora a la conducción de “Siempre a las 8”, el pódcast informativo de El Comercio. Será su primera experiencia en este formato, un desafío que lo entusiasma porque le permitirá mostrar una faceta menos formal y abordar temas que van más allá de su habitual cobertura política.

”Voy a poder hablar con la gente, contar lo que está pasando, lo que pasó ayer y cómo nos levantamos. Es una nueva experiencia, una oportunidad de tener un diálogo directo con los seguidores. Voy a conocer a muchas personas nuevas y leer sus mensajes”, explica.

Su propuesta es sencilla: llevar al pódcast al periodista que conversa con sus compañeros después de una cobertura, al reportero que comparte lo que observa en la calle y al ciudadano que también se preocupa por lo que ocurre a su alrededor.

Quiere mostrar su lado más espontáneo, compartir experiencias de sus coberturas y conversar con el público sobre los temas que marcan la actualidad.

“Es como una conversación con mi amigo, con mi amiga”, resume.

Fuera de su zona de confort

Aunque su trayectoria está estrechamente ligada a la cobertura del Congreso, Chinchay busca explorar nuevos temas. En “Siempre a las 8” abordará noticias de política, sociedad, deportes, cultura y entretenimiento, además de dar voz a personas con historias interesantes, más allá de su popularidad.

“Estoy emocionado porque me saca un poco de mi zona de confort, ahora voy a tener la oportunidad de hablar y comentar de todos los temas”, señala.

El nuevo formato también supone aprender a interactuar con el público en tiempo real, algo distinto a la televisión. Para familiarizarse con esa dinámica, Chinchay ha comenzado a seguir transmisiones en YouTube y TikTok, donde observa cómo los conductores se comunican con sus seguidores.

Reconoce que la interacción en redes lo expondrá a críticas y comentarios de diversos calibres, pero asegura que responderá con respeto, sin caer en provocaciones.

“Si digo que estoy preparado para que me insulten, sería mentira, porque creo que nadie está preparado para recibir hate o trolls. Les responderé de la forma más educada, porque tampoco voy a ponerme al mismo nivel”, afirma.

Ahora deberá combinar la conducción de “Siempre a las 8” con sus responsabilidades en Canal N y América Televisión. Una agenda exigente que asume con entusiasmo por seguir haciendo lo que le apasiona.

EL DATO “Siempre a las 8” se emite de lunes a viernes a las 8:00 a.m.