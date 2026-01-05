Jimmy Kimmel Live! se alzó con el ganado el premio a mejor talk show en la 31.ª edición de los Critics Choice Awards. En su discurso al recoger el galardón, el presentador y cómico estadounidense ha agradecido el respaldo recibido tras la cancelación temporal en septiembre de 2025 tras las presiones de Donald Trump y, tirando de ironía, también ha agradecido al presidente estadounidense por “hacer el ridículo todos los días” y darle material para sus monólogos.

“Gracias a todos los guionistas, actores, productores y miembros de los sindicatos, muchos de vosotros estáis en esta sala, que nos apoyasteis, que de verdad disteis un paso al frente y nos recordasteis que no damos por sentada la libertad de expresión en esta ciudad ni en este país”, ha expresado Kimmel recordando la oleada de apoyo que recibió cuando ABC retiró temporalmente su espacio de la parrilla tras un monólogo en el que el presentador criticó a sectores del movimiento MAGA de instrumentalizar políticamente el asesinato de Charlie Kirk. “Vuestras acciones fueron importantes y os lo agradecemos”, continúa.

También desde el escenario de los Critics Choice Awards, el presentador bromeó sobre el importante papel del actual inquilino de la Casa Blanca en su triunfo en estos premios.

“Y, sobre todo, quiero dar las gracias a nuestro presidente, Donald Jennifer Trump, sin el cual nos iríamos a casa esta noche sin ningún premio. Gracias, señor presidente, por todas las muchas cosas ridículas que hace cada día, día tras día. Han sido un par de semanas apoteósicas, y no podemos esperar a volver al aire mañana por la noche para hablar de ellas”, concluye Kimmel.

Este nuevo episodio entre Kimmel y Trump llega poco después de que el humorista cargase contra el político por sus comentarios sobre el asesinato del cineasta Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer, que fueron homenajeados durante la gala a la par que avanza el proceso judicial contra su hijo, Nick Reiner, acusado de dos cargos de asesinato en primer grado.

El presidente de Estados Unidos señaló que la muerte del matrimonio se debió “a la ira que Reiner provocó en otras personas por su enorme, inflexible e incurable afección, una enfermedad que paraliza la mente conocida como síndrome de desquiciamiento de Trump”.

“Lo que necesitamos en un momento como este, además de sentido común en lo que respecta a las armas y a la atención a la salud mental, es compasión y liderazgo”, respondió Kimmel, que subrayó que “no obtuvimos eso de nuestro presidente porque no tiene nada de eso que dar. En su lugar, obtuvimos a un necio divagando sobre tonterías”.

“Está tan lleno de odio y es tan vil... Cuando vi [el comentario] por primera vez pensé que era falso. Pensé que, incluso para él, eso era demasiado, pero para él nunca nada es demasiado”, manifestó Kimmel.

El constante enfrentamiento de Kimmel y Trump no se entiende sin remontarse a mediados de septiembre, cuando ABC, propiedad de Disney, suspendió Jimmy Kimmel Live! de forma indefenida tras un monólogo en el que Kimmel criticó a sectores del movimiento MAGA por instrumentalizar políticamente el asesinato de Charlie Kirk. Sus palabras se calificaron de ofensivas y derivaron en presiones institucionales donde el presidente apoyó públicamente la retirada del programa, algo a lo que volvió a animar recientemente.

Tras seis días fuera de antena, Disney levantó la suspensión y Kimmel regresó el 23 de septiembre con un monólogo defendiendo la libertad de expresión, aclarando el sentido de sus palabras y cargando de nuevo contra el uso de la maquinaria institucional para intimidar a medios críticos.

“Nunca fue mi intención burlarme del asesinato de un joven, no creo que haya nada gracioso en ello, pero no quiero que esto vaya sobre mí porque este programa no es realmente importante”, explicó Kimmel.

Jimmy Kimmel regresa a la TV con disculpas y críticas a la Casa Blanca. (Foto: EFE)

“Lo importante es que podamos vivir en un país que nos permita tener un programa como este”, proclamó el presentador, mientras recordaba sus conversaciones con cómicos y periodistas rusos o de países de Oriente Medio “que acaban en prisión por hacer bromas sobre aquellos que están en el poder”.

“Y lo peor es que mientras estaban en prisión, sabían lo afortunados que éramos aquí. Nuestro derecho a la libertad de expresión es lo que más admiran de este país”, afirmó, denunciando que los ataques contra su programa o los que acabaron con el de Stephen Colbert son algo “antiestadounidense”. “Eso no es legal, no es estadounidense... Es antiestadounidense y es muy peligroso. Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan su sustento porque no puede soportar una broma”, añadió.

Lejos de hundir al formato, la emisión de vuelta tras la suspensión de Kimmel reunió aproximadamente 6,3 millones de espectadores en abierto, el mejor dato regular del programa en más de una década, multiplicando por más de tres su media reciente. El dato adquiere más relieve porque el episodio no se emitió en alrededor del 23% de los hogares estadounidenses debido al boicot mantenido por Nexstar y Sinclair. El monólogo superó además los 26 millones de visualizaciones en redes sociales en pocos días.

Trump reaccionó entonces con nuevos ataques, celebró la suspensión y criticó que Disney devolviera el programa a la parrilla, insinuando incluso represalias regulatorias contra ABC. En la línea de su discurso en los Critics Choice Awards, Kimmel llegó a ironizar días después con que Trump estaba ayudando involuntariamente a impulsar su popularidad cada vez que lo atacaba.

En paralelo, el futuro de Kimmel en la cadena está asegurado hasta 2027. En diciembre de 2025 se informó de un nuevo acuerdo con Disney para prolongar su etapa al frente del ‘late night’ y mantener el programa en antena hasta 2027, reforzando la apuesta de la compañía por una marca que sigue funcionando como termómetro cultural del país.

