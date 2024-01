Enfrentados. El conductor de televisión estadounidense Jimmy Kimmel arremetió contra Aaron Rodgers, jugador de fútbol americano, por haberlo vinculado a Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual y trata, sin pruebas.

De ese modo, el presentador escribió en X, antes llamado Twitter, que de no sustentar sus acusaciones o mantener su posición, tomaría acciones legales contra el mariscal de campo de los New York Jets.

En su publicación, Kimmel se refirió a Rodgers diciéndole: “Querido Imbécil”, luego de eso, negó categóricamente haber conocido a Jeffrey Epstein, quien fue señalado como el organizador de fiestas privadas en donde se abusaba sexualmente de menores de edad.

“Para que conste, no he conocido a Epstein, ni he volado con él, ni lo he visitado, ni he tenido contacto alguno con él, ni encontrarás mi nombre en ninguna “lista” que no sean las tonterías claramente falsas que les gustan a los locos de cerebro blando”, sentenció muy indignado en su red social.

El futbolista aseguró, sin mostrar evidencias que, Jimmy Kimmel era cercano al fallecido empresario Jeffrey Epstein, y que tras las nuevas revelaciones de famosos asociados a sus delitos, Kimmel podría ser culpable.

Mediante una entrevista con el programa Pat McAfee Show, Rodgers dijo: “Hay mucha gente, incluido Jimmy Kimmel, que realmente esperan que no salga a la luz… Te diré una cosa, si esa lista sale, definitivamente estaré destapando algún tipo de botella”.

Ante tal acusación, Jimmy utilizó sus redes sociales para decir que las palabras de Aaron pusieron en riesgo a su familia, por lo que, en caso de mantener su posición, no descartaría tomar acciones legales contra el deportista.

“Usted mismo parece no poder distinguirse de la realidad. Tus palabras imprudentes ponen a mi familia en peligro. Continúe así y debatiremos más los hechos en los tribunales”, complementó en X.

Tweet de Jimmy Kimmel, donde acusa al deportista Aaron Rodgers por vincularlo con Jeffrey Epstein, empresario estadounidense acusado de pedofilia y trata de menores