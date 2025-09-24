Jimmy Kimmel regresó este martes a la televisión estadounidense y abrió la emisión de su programa nocturno con una disculpa pública por sus comentarios sobre el activista conservador Charlie Kirk, que habían generado controversia en días recientes.

“Entiendan que nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven. No creo que tenga nada de gracioso” , expresó el comediante frente a su audiencia, reconociendo el malestar causado y destacando la importancia de mantener la apertura en el debate público.

“Entiendo que para algunos, eso les pareció inoportuno o poco claro, o quizás ambas cosas, y para quienes creen que sí señalé a alguien, entiendo por qué están molestos” , dijo.

Jimmy Kimmel regresa a la TV con disculpas y críticas a la Casa Blanca. (Foto: EFE)

El regreso de Kimmel fue presentado como un “evento histórico” en un montaje televisivo que antecedió a su aparición en el escenario. Antes de salir vestido de traje y corbata, se proyectó una escena detrás de cámaras en la que el presentador aparecía disfrazado de oso, provocando risas del público que lo ovacionó al ingresar al set.

Durante su intervención, el conductor no solo se disculpó, sino que también defendió la libertad de expresión como principio fundamental. “Este programa no es importante. Lo importante es que podamos vivir en un país que nos permita tener un programa como este ”, subrayó.

Kimmel también hizo referencia al respaldo recibido de figuras políticas que suelen ser críticas con él, como Ted Cruz, y a la presión ejercida por la Casa Blanca.

“El presidente de Estados Unidos dejó muy claro que quiere verme a mí y a los cientos de personas que trabajan aquí despedidos de sus trabajos. Una amenaza del gobierno de silenciar a un comediante que no le gusta al gobierno es antiestadounidense ”, denunció.