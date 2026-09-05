BTS ofrecerá 3 conciertos en Lima el próximo 7, 9 y 10 de octubre como parte de su gira mundial 'Arirang' | Foto: Instagram (@jin) / Composición EC
BTS ofrecerá 3 conciertos en Lima el próximo 7, 9 y 10 de octubre como parte de su gira mundial 'Arirang' | Foto: Instagram (@jin) / Composición EC
Por Redacción EC

El integrante del grupo de K-pop BTS, Jin, compartió este sábado 5 de septiembre una fotografía en su cuenta personal de Instagram donde aparece sosteniendo un lenguado de gran tamaño a bordo de un barco.

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