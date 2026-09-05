El integrante del grupo de K-pop BTS, Jin, compartió este sábado 5 de septiembre una fotografía en su cuenta personal de Instagram donde aparece sosteniendo un lenguado de gran tamaño a bordo de un barco.

Junto a la imagen, el artista escribió inicialmente: “¿Por qué siempre parece que es retocado cuando lo pescan?”, atribuyéndose la captura del ejemplar.

Sin embargo, su compañero de banda, V, comentó la publicación señalando que “otra vez el capitán ha pescado y tú has tomado la foto”.

Tras el comentario de su compañero, el propio cantante aclaró la situación en la misma red social. “Si tengo que ser honesto, no fui yo quien pescó ese gran lenguado”, admitió.

La interacción en redes sociales se dio durante la estadía del grupo en Los Ángeles por su tour ‘Arirang’, ciudad que proclamó la “Semana BTS” del 1 al 8 de septiembre y tiñó sus calles de rojo en homenaje a la visita.

Al término de sus fechas en Estados Unidos, la agrupación concluirá su tramo por América del Norte para dirigirse a América del Sur.

Como parte de esta etapa, la banda ofrecerá tres presentaciones en el Estadio San Marcos de Lima los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026, con espectáculos programados para iniciar a las 8:00 p.m.

Para dichos shows en el país, las entradas se gestionarán a través de la aplicación Quentro y solo se podrán transferir una única vez a partir de 30 días antes de cada concierto como medida de seguridad.

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