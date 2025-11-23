Jochy Rodríguez, destacado ejecutivo de la música latina con más de 25 años de experiencia, anunció el lanzamiento de su nueva compañía: Joch Entertainment, una agencia independiente especializada en marketing, management, consultoría y promociones radiales. Con esta iniciativa, el reconocido estratega abre una nueva etapa profesional.

Joch Entertainment trabajará en estrecha colaboración con WK Entertainment, manteniendo la sólida relación construida durante casi una década. La nueva agencia desarrollará proyectos selectos junto a WK, mientras desarrolla iniciativas propias en alianza con importantes figuras de la música latina.

A lo largo de su trayectoria, Rodríguez ha sido pieza clave en el éxito de artistas como Maluma, Carlos Vives, Wisin, Prince Royce y Emilia. Su experiencia incluye puestos de liderazgo en Univision, Universal Music Latino, Machete Music y Capitol Latin, donde participó en estrategias que impactaron el crecimiento de artistas globales como Enrique Iglesias, J Balvin, Karol G, Don Omar y Juanes.

Jochy Rodríguez apuesta por los talentos latinos con su nueva empresa de representación. (Foto: Instagram)

El ejecutivo también ha colaborado de manera permanente con La Base, disquera de Wisin, y con WK Records, donde continúa siendo socio. Su trabajo ha influido directamente en el desarrollo y posicionamiento de talentos que hoy dominan la escena internacional.

“Este nuevo capítulo representa tanto gratitud como crecimiento. Me enorgullece continuar colaborando con WK Entertainment mientras expando mi visión con Joch Entertainment para potenciar a artistas y marcas con la misma pasión que ha guiado toda mi carrera”, señaló Rodríguez.

Walter Kolm, fundador de WK Entertainment, destacó la importancia del ejecutivo en su compañía. “Me enorgullece ver la evolución de Jochy como un verdadero estratega de la industria. Ha sido fundamental en el desarrollo artístico del roster de WK, y esperamos seguir trabajando juntos en esta nueva etapa”, afirmó.