“¿Cuántas Camilas más deben morir para detener esta mierda?”. El exabrupto fue escrito por la actriz y presentadora de televisión Johanna San Miguel en referencia al asesinato de la pequeña de cuatro años agredida sexualmente y asesinada en la Independencia.

El horrendo crimen ocurrió la madrugada del domingo 1 de marzo en el distrito limeño. La menor, junto a su hermana de 2 años y su prima de 9 años esperaban a la madre de esta Mirella Alexandra Huamán Santiago (22), caminando por las oscuras calles de la localidad. Hasta que se cruzaron con un desconocido. Él raptó a la pequeña de 4 años mientras que su prima solo podía hacer pedidos de auxilio. Luego la llevó a un lugar apartado donde la violó y luego la asesinó. El cuerpo de la pequeña fue encontrado 12 horas después en una zona conocida como La Mina, a 30 minutos de distancia.

El criminal fue identificado por su propia familia gracias a las cámaras de una tienda cercana. Se trata de un adolescente de 15 años cuyo paradero aún se encuentra desconocido.

“¿Hasta cuándo? ¿Qué tenemos que hacer para que esto no suceda más?”, escribió Johanna San Miguel en Instagram este martes 3 de marzo a las 3 p.m. “Realmente vivimos en el infierno, enfermos de tanta indiferencia, de tan poca empatía, sobreviviendo al miedo. ¿Cuántas Camilas más deben morir para detener esta mierda? Estamos molestas, asqueadas, tristes y hartas.”

A las quejas de San Miguel se le unen el de la propia ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, quien pidió la máxima pena para los culpables de este crimen. Adicionalmente, exhortó a las madres de familia a que "cuiden, protejan y acompañen a sus hijas”.

No es la primera vez que San Miguel se queja con lo que considera una “mano blanda” con el problema del feminicidio. “No satanicemos a los hombres porque no todos son iguales. Pero pienso que hay mano blanda, no hay leyes drásticas que puedan bajar esas estadísticas, no hay un tema de educación desde casa, de respeto mutuo y empatía. No logro entender por qué las leyes no cumplen el rol que deberían tener: proteger”, dijo el pasado 18 de febrero en entrevista a La República.

Otras celebridades culparon a la madre de la pequeña por dejarla abandonada. Así fue el caso de Laura Borlini, conductora de “En exclusiva”, quien señaló que si bien no quiere meter el dedo en la llaga, “pero si los padres no tomamos conciencia del mundo en el cual estamos viviendo, la gran responsabilidad que tenemos de protegerlos de tanta cochinada, de tantas malas personas y tantos depravados; estamos mal como padres.”

“Decir ‘la dejé sola para irme a una fiesta’, me parece terrible. Me imagino que debe ser doloroso el momento que está pasando como para que yo diga esto, pero que sirva como escarmiento para muchos papás que pasan por lo mismo y hacen lo mismo, me parece grave”, dijo en declaraciones a Ojo.

