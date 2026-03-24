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John Cena conmueve a todos al abrazar a fan que reveló su diagnóstico de cáncer. (Foto: Composición / Valerie Macon - AFP / Instagram - Megacon Orlando)
John Cena conmueve a todos al abrazar a fan que reveló su diagnóstico de cáncer. (Foto: Composición / Valerie Macon - AFP / Instagram - Megacon Orlando)
Por Redacción EC

La exestrella de la WWE, John Cena, protagonizó un emotivo momento durante el evento MEGACon Orlando, donde un asistente sostuvo una breve conversación en el que reveló que está luchando contra el cáncer y pidió al actor un abrazo.

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