La exestrella de la WWE, John Cena, protagonizó un emotivo momento durante el evento MEGACon Orlando, donde un asistente sostuvo una breve conversación en el que reveló que está luchando contra el cáncer y pidió al actor un abrazo.
La exestrella de la WWE, John Cena, protagonizó un emotivo momento durante el evento MEGACon Orlando, donde un asistente sostuvo una breve conversación en el que reveló que está luchando contra el cáncer y pidió al actor un abrazo.
John Cena estuvo presente en el Orange County Convention Center, un espacio que reúne a los aficionados del anime, videojuegos, cómics y más. Durante el evento, uno de sus seguidores tomó el micrófono para compartir la difícil situación de salud que enfrenta.
Con la voz entrecortada, el fan explicó que enfrenta cáncer en etapa 4, además de haber sido sometido a una fusión espinal y haber recibido el diagnóstico de un tumor cerebral. En su intervención, le pidió a Cena si podía darle un abrazo, asegurando que el luchador había sido una inspiración clave en su lucha.
“Estoy pasando por la etapa 4 de cáncer y me acaban de hacer una fusión espinal. Y luego tuve un tumor cerebral, y tú fuiste el que me hizo luchar. Y me acabo de enterar que la otra semana necesito otra cirugía. Quería saber si podía abrazarte”, dijo el fan de Cena.
Sin dudarlo, John Cena respondió inmediatamente “Por supuesto”, dijo. Luego bajó del escenario y se acercó para abrazarlo, generando una reacción positiva entre los asistentes. La escena reflejó la cercanía del artista con sus seguidores y mostró su lado más humano.
No es la primera vez que Cena protagoniza este tipo de gestos. A lo largo de su carrera, ha sido reconocido por su participación en causas sociales y por la cercanía con fans que atraviesan situaciones difíciles.