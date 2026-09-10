John Malkovich canceló su presentación en Tel Aviv, Israel, después de que una cita falsa atribuida al actor fuera difundida como parte de la promoción de The Music Critic. El actor tenía previsto presentarse el próximo 13 de abril en el Charles Bronfman Auditorium, pero decidió retirarse del espectáculo.

La controversia comenzó el pasado 5 de septiembre, cuando una empresa de relaciones públicas contratada por el productor israelí Alon Yurick difundió material promocional que incluía supuestas declaraciones de Malkovich.

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“Estoy encantado de regresar a Israel y espero reencontrarme con el cálido público israelí, con el que siento una gran cercanía y solidaridad”. Estas palabras fueron recogidas posteriormente por medios como The Jerusalem Post y llegaron a otras publicaciones internacionales.

John Malkovich es un destacado actor, productor, director de cine y diseñador de moda estadounidense (Foto: AFP) / NIKOLAY DOYCHINOV

Malkovich aseguró que nunca pronunció esas frases y que tampoco fue consultado antes de que fueran publicadas. En declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter, explicó que una compañía de relaciones públicas había redactado la cita y la había presentado como si fuera suya.

“Yo no pronuncié esas frases, y desde luego no las apruebo, ni reflejan mis sentimientos. Por este motivo, he decidido que no puedo participar en la función de Tel Aviv”, sostuvo el actor a The Hollywood Reporter, quien calificó como inaceptable que sus palabras fueran utilizadas de esa manera.

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El actor también aprovechó su pronunciamiento para marcar distancia entre su trabajo artístico y las posiciones políticas de los países donde se presenta. Malkovich señaló que actuar en un determinado territorio no significa respaldar las decisiones de sus gobiernos ni identificarse con una causa política.

John Malkovich posa en la alfombra roja para la película "Wild Horse Nine" en el Festival Internacional de Cine de Venecia, el 3 de septiembre de 2026. (Foto: Lucrezia Granzetti / AFP)

Por su parte, el productor Alon Yurick atribuyó lo ocurrido a un “error humano” y lamentó que el incidente terminara provocando la cancelación de la presentación. Asimismo, agregó que la producción se contactó con los medios de comunicación para retirar la cita y corregir las informaciones, y que ya había emitido una disculpa.

La presentación en Tel Aviv formaba parte de una gira internacional de Malkovich. El actor ya había visitado Israel anteriormente: estuvo en el país en 2008 como invitado de honor del Festival de Cine de Jerusalén y regresó en 2013 para presentar “The Infernal Comedy: Confessions of a Serial Killer”.