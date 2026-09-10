John Malkovich decidió no participar en el espectáculo The Music Critic, previsto para abril de 2027 en Tel Aviv, Israel. (Foto: Luca Carlino/ AFP)
John Malkovich decidió no participar en el espectáculo The Music Critic, previsto para abril de 2027 en Tel Aviv, Israel. (Foto: Luca Carlino/ AFP)
Por Redacción EC

John Malkovich canceló su presentación en Tel Aviv, Israel, después de que una cita falsa atribuida al actor fuera difundida como parte de la promoción de The Music Critic. El actor tenía previsto presentarse el próximo 13 de abril en el Charles Bronfman Auditorium, pero decidió retirarse del espectáculo.

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