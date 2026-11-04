Johnny Depp revela en qué condiciones volvería a interpretar a Jack Sparrow en ‘Piratas del Caribe’. (Foto: Disney +)
Johnny Depp revela en qué condiciones volvería a interpretar a Jack Sparrow en ‘Piratas del Caribe’. (Foto: Disney +)
Por Redacción EC

Johnny Depp se pronunció sobre la posibilidad de volver a interpretar al capitán Jack Sparrow en una nueva película de ‘Piratas del Caribe’. Durante una entrevista con ‘Entertainment Tonight’, el actor señaló que estaría dispuesto a participar en una próxima entrega si la historia contempla un cierre adecuado para la franquicia, que prepara una sexta película.

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