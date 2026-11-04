Johnny Depp se pronunció sobre la posibilidad de volver a interpretar al capitán Jack Sparrow en una nueva película de ‘Piratas del Caribe’. Durante una entrevista con ‘Entertainment Tonight’, el actor señaló que estaría dispuesto a participar en una próxima entrega si la historia contempla un cierre adecuado para la franquicia, que prepara una sexta película.

“Si las cosas están exactamente donde deben estar en cuanto a cómo van a darle un cierre a Piratas del Caribe, la única participación que realmente quiero tener es ayudarlos a despedirse de una mejor manera ”, declaró el intérprete.

Depp también se refirió a las recientes declaraciones del productor Jerry Bruckheimer, quien manifestó su interés en volver a trabajar con él en una nueva cinta de la saga. Al respecto, el actor destacó la relación que mantiene con el productor y aseguró que aceptaría trabajar con él en cualquier proyecto.

“ Trabajaría con Bruckheimer mañana mismo en cualquier cosa. No importa de qué se trate. Si es Jerry, confío en él. Tenemos una gran amistad”, agregó.

Jerry Bruckheimer quiere contar nuevamente con Johnny Depp

El productor Jerry Bruckheimer también ha hablado sobre la posibilidad de que Johnny Depp vuelva a formar parte de ‘Piratas del Caribe’. En una entrevista con ‘Entertainment Weekly’, señaló que la decisión del actor dependería de su conformidad con el guion y el papel que le propongan.

“Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría. Como todos sabemos, todo depende de lo que esté escrito en el guion ”, comentó el año pasado.

En 2024, Bruckheimer adelantó que el proyecto sería un reinicio de la franquicia y expresó su deseo de contar nuevamente con el protagonista de las cinco películas anteriores. “Si dependiera de mí, él [Johnny Depp] estaría en ella” , manifestó.

La vez que Johnny Depp dijo que no volvería a la franquicia

La continuidad de Johnny Depp en la saga quedó en duda durante el juicio por difamación que enfrentó contra su exesposa Amber Heard. Durante el proceso, el actor sostuvo que Disney lo había apartado de la franquicia después de las acusaciones de maltrato realizadas por la actriz.

El juicio concluyó con un veredicto favorable a Depp en su demanda por difamación. Posteriormente, Heard apeló la decisión y ambos llegaron a un acuerdo para cerrar el caso. Durante el proceso judicial, el actor afirmó que no volvería a participar en una película de ‘Piratas del Caribe’.

Por su parte, Orlando Bloom, quien interpretó a Will Turner en la franquicia, declaró recientemente a ‘Entertainment Weekly’ que no había recibido información sobre el desarrollo de una nueva entrega, aunque manifestó su disposición a participar.

Geoffrey Rush, quien dio vida a Héctor Barbossa en las cinco películas, también expresó que estaría dispuesto a regresar si el proyecto cuenta con una historia que justifique su participación.

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