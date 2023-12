El juicio contra el actor Jonathan Majors, quien actualmente aparece en las películas de Marvel como ‘Kang, el Conquistador’, por una presunta agresión física y acoso contra su expareja ha dado un sorprendente giro luego que la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan revelara la evidencia en su contra.

Según reportan medios internacionales, la evidencia fue presentada ante el tribunal la semana pasada y muestra los mensajes que habrían intercambiado Majors con su expareja Grace Jabbari, quien lo acusó de agresión en marzo de este año. Los mensajes datan del mes de septiembre y supuestamente hacen referencia a un hecho previo, donde Majors la persuade de no ir al hospital por una lesión en la cabeza.

“Me temo que no tienes perspectiva de lo que podría pasar si vas al hospital… Te harán preguntas y, como no creo que realmente nos protejas, podría dar lugar a una investigación incluso si mientes y sospechan algo”, señala el mensaje de Majors.

“Le diré al médico que me golpeé la cabeza, si voy, le daré un día más, pero no puedo dormir y necesito analgésicos más fuertes. Eso es todo. ¿Por qué querría contarles lo que realmente pasó cuando está claro que quiero estar contigo?”, respondió Jabbari.

En otro momento de la conversación, Majors amenaza con atentar contra su vida ante los mensajes de su expareja.

“Anoche pensé en suicidarme en lugar de volver a casa… Probablemente me suicidaré. En realidad, ya no es contemplar nada más… Soy un monstruo. Un hombre horrible. No capaz de amar. Me suicidaré pronto. Ya he puesto las cosas en marcha”, habría escrito Majors.

The texts from Jonathan Majors /Grace Jabbari have been released…… these feel eerily familiar to me 🫠 pic.twitter.com/HGEGov5QgV — ☆•.¸★ 🄼🄰🄼🄸 ★⡀.•☆ (@Moms_know_) December 13, 2023

Por si fuera poco, junto a los textos y audios revelados también se presentaron imágenes de las lesiones de Grace Jabbari, que incluyen fotografías de un dedo fracturado, moretones y un corte detrás de la oreja.

Cabe señalar que estas imágenes vienen siendo discutidas en redes sociales con un video del presunto altercado en un taxi, donde se ve que el actor intenta huir de la escena y dejar a Grace, quien lo persigue por varias cuadras.

Mientras los abogados del actor intentan que la Fiscalía desestime los cargos de agresión y acoso, el ente evaluará las acusaciones de Jabbari y trascendió que habría más testimonios de otras víctimas del actor que complicarían su situación.

En el fondo, todos sabíamos que este día llegaría. "Dejar el mundo atrás", protagonizada por Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke y Myha’la, fue estrenada el 8 de diciembre, solo en Netflix.