El pasado 1 de enero, en una emotiva edición de su popular show de comedia, el empresario y humorista Jorge Luna protagonizó un tierno momento al compartir con su público el regalo de Navidad que entregó a su madre.

Acompañado por Ricardo Mendoza, su socio y dupla en el escenario, Jorge tomó unos minutos de su interacción en el Teatro Canout para anunciar que había obsequiado una lujosa vivienda a su progenitora.

De ese modo, Luna detalló que la sorpresa fue entregada mediante una pequeña caja que contenía tarjetas de agradecimiento y fotografías de los diversos ambientes del inmueble.

Así, Jorge Luna vinculó este presente con un evento decisivo en sus inicios profesionales, recordando que, años atrás, su madre le prestó S/ 300 para matricularse en su primer taller de comedia, siendo el inicio de su éxito actual.

“Mami... ¿Te imaginas no haberme prestado los 300 soles que te pedí para matricularme en ese primer taller de comedia? ¿Qué sería de mí hoy, si tú no hubieras confiado en mí? Gracias por todo, mamita linda. Esta es tu nueva casa”, leyó Mendoza en voz alta durante la transmisión, reproduciendo el mensaje escrito por Luna.

Según Jorge, quien tiene dos hijos, al momento de entregarle el presente a su madre, no pudo contener las lágrimas, pues recordó episodios de su niñez e inicio artístico, donde ella estuvo presente.

Aunque no ha revelado la dirección exacta de la vivienda, en las fotografías que difundió se pudo notar que la casa tiene espacios amplios, así como una piscina y se encuentra totalmente amoblada.

Jorge y Ricardo de ‘HH’ anuncian importante cambio en su programa

Más allá del ámbito familiar, los comediantes aprovecharon el cierre de temporada para anunciar modificaciones en su espectáculo de cara al 2026.

Y es que, por quejas del público, decidieron eliminar la sección ‘Vidas Extremas’, en la que se lanzaban víveres a los asistentes de zona general, donde incluso una bolsa de harina abierta caía ocasionalmente sobre alguno de los presentes.

“Lamentablemente, nos han prohibido tirar harina. Esto ha sido una determinación dado que a algunas personas no les gustaba”, indicó Mendoza, confirmando que la función de fin de año marcó el cierre definitivo de dicha dinámica.