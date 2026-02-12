Resumen

José Bisbal, padre del cantante David Bisbal, falleció a los 84 años. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El padre del cantante español David Bisbal, el exboxeador José Bisbal Carrillo, falleció este martes en Almería (sur) a los 84 años, según confirmó el propio artista a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje de despedida.

Famosos

