El actor cordobés José de la Torre, conocido por participar en series como ‘Toy Boy’, ‘Amar es para siempre’, ‘Servir y proteger’ y ‘Vis a vis’, ha fallecido a los 37 años tras una enfermedad diagnosticada hace pocos meses, ha informado este viernes la Unión de Actores.

El actor nacido en Montilla (Córdoba) en 1987 se formó en la escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD), y además de ser actor en televisión trabajó en videoclips como ‘Tenía tanto que darte’ de Nena Daconte o en el musical ‘Chicago’.

Entre las reacciones de compañeros de profesión, Lolita, que trabajó con él en la obra de teatro ‘Salomé’, ha escrito en redes sociales “que injusta es la vida a veces, guapo por fuera y por dentro, me duele tu ida, me duele, y me duele el dolor de los que te han querido”.

Según recoge el medio Montilla Digital, de la localidad donde nació el también modelo, “el inesperado fallecimiento ha provocado una profunda conmoción en Montilla, donde el joven actor era muy querido, al igual que sus padres y su hermana”.

Con información de EFE

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia se presentaron en la preventa de América TV