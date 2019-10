La incertidumbre por conocer el destino de los restos de José José continúan hasta hoy, diez días después de la muerte del 'Príncipe de la canción’ en Miami. Una decisión sin resolver que responde a la mala relación de los hijos mayores del cantante con su media hermana Sarita Sosa y que se ha visto incrementada tras la pérdida del intérprete mexicano, el pasado 28 de setiembre.

Así, las desavenencias entre ambas ramas familiares, la de Sarita y su madre Sara Salazar, frente a las de Anel y sus hijos José Joel y Marysol, han marcado el duelo por la muerte de José José, una de las grandes estrellas de la canción romántica en español.

El domingo Sarita Sosa anunció que había llegado a un acuerdo con José Joel y Marysol Sosa , que llegaron desde México para cremar el cuerpo del artista y dividir las cenizas entre Miami y México.

José Joel y Marysol dijeron que solo habían aceptado eso para acelerar el traslado, pero al día siguiente José Joel expresó que con la ayuda de abogados y amigos habían logrado frenar la cremación por 48 horas pues no estaban de acuerdo con ello.

“Ese acuerdo que se logra ahí era que mi padre podía llegar a México, íntegro, entero. Ser enterrado ahí inclusive se habló, porque ahí estaba la señora Sara de por medio”, declaró José Joel en entrevista al programa “El Gordo y la Flaca”.

El también cantante reveló, además, que duda mucho que su padre haya querido que lo incineren cuando siempre mostró temor por ello y había revelado en más de una ocasión que quería que sus restos descansen al lado de los de su madre en México.

José Joel también habló del comportamiento que mostraron Sarita y su madre el mismo día del homenaje en Miami ofrecido a su padre.

"Teníamos una lista mínima de invitados, de familiares nuestros y de gente que se ha ido uniendo a la causa. Y que en agradecimiento iban a pasar y despedirse de José José. Pero ya había una situación que no, que “Quiénes son esas personas?” y ustedes no pueden pasar y su lista no importa. Y en la noche, todo lo que se había acordado cambió. Que decían: Queremos que lo cremen y todo tenía que pasar por la decisión de la señora (Sara Salazar)”.

Sobre este repentino cambio de decisión, Sarita Sosa había declarado el último fin de semana a la periodista María Antonieta Collins: “Va a haber un homenaje muy grande allá en Bellas Artes. En la Basílica de Guadalupe. Él va a ir pero irá la mitad de él”, declaró la joven de 24 años. Además afirmó que el hecho de cremar a su padre fue un acuerdo entre hermanos.

“Mi papá lo que originalmente quería era cremarse y que una parte de él estuviera en México y otra en Miami. Fue un acuerdo entre mis hermanos, mi mamá y espero que México también pueda aceptar eso, porque a México papá les ha dado todo y por favor hónrenlo como él se lo merece", dijo.

Cabe destacar que a las pocas horas de hacerse pública la muerte de José José, Sarita, en entrevista a Carolina Rosario del programa “Primer impacto”, dijo esto sobre la última voluntad de su padre: "Es que con mi papá nunca lo hablamos. Osea en serio. Cuando estábamos bromeando los dos decíamos cosas como “compost”, del cuerpo y mi mamá se burlaba y decía: Yo quiero ser una palmera en la calle 8. Y mi papá decía: ¡Oh! ser un árbol sería bonito.