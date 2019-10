Sarita Sosa, la hija menor de José José no deja de causar controversia. Esta vez, por unos selfies que se tomó durante el velorio que tuvo el cantante en Miami.

El hecho sucedió cuando en el Auditorio del Condado de Miami, la joven de 25 años saludó a los presentes al homenaje de su padre, les agradeció por estar ahí y accedió a tomarse selfies con varios de ellos.

►José José: gobierno mexicano confirma que cenizas del cantante llegan este miércoles a México

►José José: cremación de su cuerpo fue detenida por el equipo de abogados de sus hijos José Joel y Marysol

Y es precisamente estas selfies las que circularon por redes sociales y desataron la indignación de los fans del cantante.

“Devastada pero con selfies; las fotos de Sarita en el homenaje a José José”, “Sarita tomándose selfies con las personas de ahí , está bien, lo que no me parece es que sonría, pos no que mucho llanto”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Mientras tanto. Sarita bebé posa para las selfies pic.twitter.com/ZzIuGquzCO — Abelardo Luzanía (@abelardoluzania) October 6, 2019

Cabe destacar que Sarita Sosa no fue la única en posar con los asistentes al velorio de José José. Sus otros hijos, José Joel y Marysol hicieron lo propio.

Cientos de personas rindieron tributo el último domingo a José José en una ceremonia en Miami que comenzó con una emotiva serenata y el discurso compungido de la hija menor, mientras persiste la incertidumbre sobre el destino final de los restos del artista.

Con la voz quebrada por el llanto, Sarita Sosa, agradeció a las cientos de personas que acudieron al auditorio de Miami Dade para homenajear al “Príncipe de la canción” en la ciudad donde vivió buena parte de su vida.

“Gracias por recordar a mi papá, por tenerlo en sus corazones, que nunca muera su música, por favor”, lloró la joven de 25 años. “Gracias por venir, ustedes son nuestra familia. Todo Miami”.

Los días que siguieron al fallecimiento del artista el sábado de la semana pasada a los 71 años fueron ensombrecidos por las rencillas entre los dos hermanos mayores, José Joel y Marysol -fruto de un segundo matrimonio-, y Sarita, hija del artista con su tercera esposa, la cubana Sara Salazar.

Aparentemente aplacadas las hostilidades, los tres compartieron este domingo el escenario.Más serena que su hermana menor, Marysol Sosa dijo “te amo” dirigiéndose al féretro dorado en el centro del auditorio."Tuve la dicha de despedirme de él", comentó.

“No fue de la manera más adecuada definitivamente, pero le agradezco para siempre su herencia para nosotros”."Esta semana, créanme, ya ha retumbado en mi corazón ser el hijo de José José", dijo luego José Joel.

“Tengo a mis hermanas, Marysol, Sarita, pero por mandato divino sigo siendo el único hijo de José José. Y esa responsabilidad la comparto con todos ustedes”.

Tras la ceremonia televisada, se abrieron las puertas para exponer el féretro cerrado al público. Fans de todas partes de Latinoamérica hicieron fila bajo el sol e ingresaron lentamente en grupos de diez.

SE FRENA LA CREMACIÓN

Luego de supuestamente acordar que cremarían los restos de José José, y que la mitad de las cenizas serían llevadas a México para un homenaje en el país natal del artista, y la otra se quedaría en Miami, José Joel dijo el lunes que la cremación de su padre ha sido frenada por al menos 48 horas y denunció que su media hermana mantiene secuestrado al artista, aún después de muerto.

“Confirmamos oficialmente por este medio que gracias al equipo de abogados y amigos que nos están apoyando se ha logrado posponer por 48 hrs la cremación del cuerpo de nuestro padre José José”, publicó José Joel el lunes en su cuenta de Instagram.

También compartió un video de una entrevista que le dio al programa “Despierta América” de la cadena Univisión, en la que le reclama falta de claridad e incomunicación a su media hermana Sarita Sosa, que vive en Miami junto su madre Sara, viuda de José José.

“Nos lo secuestraron por año y medio y nos damos cuenta de que no sabemos absolutamente de nada porque no tiene nada listo ni preparado. No saben qué sigue. Y ahorita no puede ser posible que ya muerto mi padre lo sigan teniendo secuestrado”, afirmó José Joel, quien llegó desde México con su hermana Marysol tras la muerte de su padre.