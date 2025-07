El cantante venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’, vivió un tenso episodio durante una entrevista en una emisora local, cuando se negó a cantar en vivo ante la solicitud de un locutor de radio.

Todo ocurrió la semana pasada, cuando el intérprete fue invitado a Radio Megamix para promocionar su colaboración con los Hermanos Yaipén en una nueva versión de ‘Tendría que llorar por ti’, donde el conductor del programa le pidió que cantara en vivo.

Gustavo “Chiki” Hernández, presentador del espacio, invitó al artista a interpretar en vivo un fragmento del coro, lo que finalmente generó incomodidad en el artista venezolano, quien se negó con firmeza.

José Luis Rodríguez 'El Puma' y los Hermanos Yaipén realizaron una colaboración musical, versionando el clásico 'Tendría que llorar por ti' | Foto: GEC / HUGO PEREZ

Aunque inicialmente Rodríguez había cantado unas líneas de “Agárrense de las manos” , otro de sus éxitos, esta vez su respuesta fue contundente. “No, no. Nunca hago eso porque no es correcto” , declaró con seriedad, añadiendo: “¿Por qué se empeñan en quitar la magia de algo que suena bonito? No sirve”.

Luego de su tajante respuesta, dejó clara su postura sobre las exigencias que a veces se imponen a los artistas en entrevistas. “Es como decirle a un médico que tiene que operar fuera de su hospital. Cada quien en su sitio”, sentenció.

La agrupación peruana, liderada por Walter y Javier Yaipén, ha relanzado este tema por su 25.° aniversario, logrando una destacada recepción en plataformas digitales como Spotify y YouTube.

Sobre la colaboración de los Hermanos Yaipén y El Puma

La canción “Tendría que llorar por ti” marca una colaboración especial entre El Puma y los Hermanos Yaipén.

Grabada en Miami bajo la producción de José Miguel Velásquez (reconocido por trabajar con artistas como Karol G y Thalía), la versión cumbiera celebra no solo el legado del artista venezolano, sino también la vigencia del grupo peruano tras 25 años de trayectoria.

“Esta canción es una de mis favoritas. Me alegró que hicieran una versión así, porque no le quitó fuerza; al contrario, le dio más empuje” , dijo Rodríguez en exclusiva para El Comercio.

El Puma no se retira: “Soy un hombre que ve futuro”

A sus 82 años, José Luis Rodríguez sigue más vigente que nunca. Con más de tres millones de oyentes mensuales en Spotify y nuevos proyectos en camino, afirma que no planea retirarse.

“No doy última gira porque no me retiro. Soy un cazador que está a la espera de una próxima canción, no de la despedida”, sentenció.

El artista, que se sometió a un doble trasplante pulmonar en 2017, asegura que nada lo detiene. “Aunque me tenga que cambiar nuevamente un pulmón, no voy a parar”, complementó.