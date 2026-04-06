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José María ‘Chema’ Salcedo murió a los 79 años la madrugada del lunes 6 de abril. (Foto: GEC).
José María ‘Chema’ Salcedo murió a los 79 años la madrugada del lunes 6 de abril. (Foto: GEC).
Por Redacción EC

El reconocido periodista José María ‘Chema’ Salcedo murió a los 79 años la madrugada del lunes 6 de abril. Su carrera, marcada por el análisis político y cultural, lo consolidaron como una de las voces más influyentes del periodismo en Perú.

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