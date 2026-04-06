El reconocido periodista José María ‘Chema’ Salcedo murió a los 79 años la madrugada del lunes 6 de abril. Su carrera, marcada por el análisis político y cultural, lo consolidaron como una de las voces más influyentes del periodismo en Perú.

‘Chema’ Salcedo fue muy reconocido en el país, y la noticia de su deceso generó de manera inmediata una ola de mensajes de despedida por parte de sus colegas y amigos que compartieron momentos únicos en su larga y extensa trayectoria en medios de comunicación.

Durante el programa de “La rotativa del aire” de RPP, los periodistas Carlos Villarreal y Johanna Castro recordaron la trayectoria de ‘Chema’ Salcedo.

José María ‘Chema’ Salcedo murió a los 79 años la madrugada del lunes 6 de abril. / JOSE ROJAS BASHE

“Nos duele a todos los integrantes de la familia de RPP y, por supuesto, a quienes conforman el medio periodístico”, señaló Villarreal. Además, resaltó que ‘Chema’ fue una de las figuras más destacada y emblemáticas de la casa periodística.

Por su parte, Johanna Castro recordó los pasos de la carrera de ‘Chema’, como su ingreso al diario La Prensa en 1974, que sucedió tras la invitación de Raúl Vargas y su etapa como cronista en la revista Quehacer.

En “Ampliación de noticias”, Mavila Huertas y Fernando Carvallo compartieron un mensaje emotivo tras enterarse la muerte de ‘Chema’ Salcedo.

“Por supuesto, todo el gremio periodístico lamenta la partida de un hombre que le dedicó buena parte de su vida, muchísimos años de su vida, a este trabajo detrás de los micrófonos”, expresó Mávila.

“Yo lo conocí en los años 70, cuando fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica, y luego seguí su trayectoria, que pasó principalmente por el periodismo”, señaló Fernando Carvallo.

Los periodistas José María "Chema" Salcedo y Mávila Huertas. (Foto: JNE / Facebook)

“No puedo expresar mi más grande tristeza. Trabajé durante años con él, salíamos juntos caminando hasta nuestros barrios y era un momento extraordinario. Descanse en paz, ‘Chema’ Salcedo”, agregó el periodista.

Otra de las figuras del periodismo que compartió un mensaje emotivo tras la muerte de ‘Chema’ Salcedo fue Juliana Oxenford, quién escribió: “Pocas veces me ha tocado compartir cámara y micrófono con alguien tan humilde, culto, caballero y amoroso como ‘Chema’ Salcedo. El cielo se llevó a un gran ser humano”.

Pocas veces me ha tocado compartir cámara y micrófono con alguien tan humilde, culto, caballero y amoroso como “Chema” Salcedo. Casi nunca coincidíamos, siempre nos respetamos. El cielo se llevó a un gran ser humano. Descansa en paz, Chemita. — Juliana Oxenford (@julianaoxenford) April 6, 2026

Fernando Díaz, locutor de Radio Felicidad, también se sumó a los mensajes despedida. “Ha partido el gran ‘Chema’ Salcedo. Su voz lúcida y emotiva acompañó a través de RPP a los peruanos en los momentos más difíciles y alegres. Descansa en paz”, escribió en su canal de X.

Ha partido el gran “Chema” Salcedo. Su voz lúcida y emotiva acompañó a través de @RPPNoticias a los peruanos en los momentos más difíciles y alegres. Descansa en paz. — Fernando Diaz (@fabril72) April 6, 2026

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Por su lado, la periodista Milagros Leiva compartió un mensaje muy personal, donde expresó su tristeza por la partida de su colega y su ‘hermanos mayor’ ‘Chema’ Salcedo. “No puedo creer esta noticia. Qué tristeza siento. Gracias por todo, ‘Chema’. Por tu amor, por tu generosidad, por ser mi hermano mayor”.

A través de sus historias de Instagram, el periodista Renato Cisneros no fue ajeno a lo sucedido y también se unió a los mensajes de despedida y muy breve escribió: “Hasta siempre, Chema”, junto a la publicación de su deceso.