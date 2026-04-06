El reconocido periodista José María ‘Chema’ Salcedo murió a los 79 años, dejando una extensa trayectoria en medios de comunicación. Su carrera, marcada por el análisis político y cultural, así como su lucha contra el cáncer, lo consolidaron como una de las voces más influyentes del periodismo peruano.

RPP, donde trabajó por varios años, anunció el deceso del reconocido periodista durante la madrugada de este lunes 6 de abril. Aún se desconocen detalles de su fallecimiento.

Como se recuerda, en 2018 ‘Chema’ Salcedo anunció que le diagnosticaron cáncer de encía, lo que lo obligó a dejar de lado la radio para someterse a una cirugía.

José María 'Chema' Salcedo, reconocido periodista, falleció a los 79 años. (Foto: RPP Noticias)

Tras la intervención quirúrgica, ‘Chema’ Salcedo decidió transformar su experiencia con el cáncer en un unipersonal titulado “Tu amor es mi enfermedad”, con el que conectó con el público a través de un relato sensible y emotivo.

José María Salcedo nació en Bilbao en 1946 y vivió en Perú desde los cuatro años. El periodista inició su camino profesional en el diario La Prensa en 1974 y luego llevó su talento a la revista Quehacer, donde se desempeñó como cronista.

José María 'Chema' Salcedo, reconocido periodista, falleció a los 79 años. (Foto: RPP Noticias)

En la década de 1990 llegó a RPP, donde su voz tomó fuerza al desarrollarse como director de noticias y conductor de diversos programas radiales. Su legado permanecerá latente en la memoria de todos aquellos que alguna vez lo escucharon.