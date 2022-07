Se ganó el cariño de los fans. El actor Joseph Quinn, quien interpreta a Eddie Munson en la nueva temporada de “Stranger Things”, ha ganado popularidad en el medio artístico gracias a los seguidores de la serie creada por los hermanos Duffer. Tanto el carisma como su interpretación han cautivado al público.

Nacido el 15 de mayo de 1993 en Londres (Inglaterra), Quinn es relativamente nuevo para la industria cinematográfica. Ha logrado pasar desapercibido hasta el momento en el que se le encomendó el nuevo personaje de “Stranger Things”. Conoce más sobre su trayectoria tanto en la televisión como en el cine.

Sus inicios y el paso por “Game of Thrones”

La primera participación del actor de 29 años fue en un episodio de la serie “Postcode”, a cargo de la cadena CBBC en 2011. Posteriormente, formó parte de “Dickensian”, una producción televisiva emitida por BBC One en 2016 donde interpretó al personaje de Arthur Havisham durante 19 episodios.

Para 2017, fue llamado por HBO para participar en un episodio de la serie exitosa serie “Game of Thrones”. Durante la séptima temporada, a Quinn se le asignó el papel de Koner, un soldado que recibe a Arya en Winterfell cuando se reencuentra con su hermana Sansa Stark. Ese mismo año, también se unió al elenco de la miniserie “Howards End”, dirigida por Hettie MacDonald en donde dio vida a Leonard Bast.

Para 2018, fue parte de “Los Miserables”, miniserie adaptada por BBC One con el personaje de Enjolras. También integró el cast de la película “Overlord”. En tanto, al siguiente año, fue parte de la serie de HBO “Catherine the Great” con el papel de Tsarevich Pavel y en la cinta “Make Up” (2019) como Tom. Por último, para 2020 fue Billy Knight en la serie “Strike” de BBC One. Ese fue su último papel hasta su ingreso a Netflix.

Llegada a “Stranger Things”

Si hay un personaje que sin duda se robó el cariño de los fans de “Stranger Things” en la cuarta temporada es Eddie Munson, interpretado por Joseph Quinn. El nuevo integrante del elenco se unió a la producción de Netflix y rápidamente enamoró a la audiencia.

Para obtener el papel, el actor contó a The Guardian que su proceso de audición fue extraño. “El casting fue sin reuniones, sin pruebas de química con otros actores y sin procesos prolongados. Fue bastante inusual y muy cautivador”, aseguró.

Asimismo, Quinn agregó entre risas que esperaba que “los hermanos Duffer se dieran cuenta que cometieron un error”. Esta situación evidenciaría que los creadores de la serie evidenciaron su potencial.

Tras la emisión de los últimos capítulos de la cuarta temporada, donde Eddie Munson muere en un enfrentamiento contra los ‘Demobats’, el actor salió a aclarar que está orgulloso de formar parte del proyecto. “Ese es el sentimiento principal. Y realmente disfruté todas las escenas del conjunto (…) He hecho muy buenos amigos en el tema”.

Su forma de ser y el hecho de sacrificarse por sus nuevos amigos hizo que su muerte sea algo inaceptable para los seguidores de “Stranger Things”. Ellos también han solicitado que regrese para la quinta temporada, el mismo deseo que ha expresado el propio actor.

Según Joseph Quinn, su audición para interpretar a Eddie Munson fue extraña. (Foto: Netflix)

“Tenía la sensación de que terminaríamos el arco de su historia en esta temporada. No podía imaginar la forma en que se iría, pero sí lo esperaba, aunque creo que es algo extraño. Es un poco agridulce. Me encantaría volver a ese set y ver a toda esa gente de nuevo... Es algo así como un billete de lotería y me siento increíblemente agradecido, pero es una pena no poder volver. Hay que seguir adelante”, señaló Quinn a Esquire.

Sobre la forma en la que regresaría Eddie Munson, el actor enfatizó que “tal vez sería un producto de la imaginación de Gaten o algo así, si pudiera haber espacio para algo un poco sobrenatural. Pero mi sospecha es que Eddie ha hecho lo que tenía que hacer por los Hermanos”.

Asimismo, manifestó que “sería bueno para él tener su nombre limpio. Creo que sería satisfactorio para la audiencia. Creo que Eddie pagó tal... hizo el último sacrificio por un pueblo que pensó que era un monstruo, que es un nivel de heroísmo que es un poco difícil de comprender. Pero como dije, no estoy permitido en la sala de escritores, así que veremos qué piensan los adultos”, afirmó.

La relación con los fans

El amor por su personaje también se vio reflejado durante la Comic-Con de Londres. El fin de semana pasado, Quinn se emocionó luego de escuchar a una fanática, quien le agradeció por tomarse un tiempo para compartir con sus seguidores en el evento, pese al mal trato que recibió por parte de la organización.

La seguidora, identificada como Kimberly Burrows, se acercó al micrófono para agradecerle al actor. “Estamos realmente agradecidos que hayas compartido tu tiempo. Gracias por autografiar nuestras cosas y por pasar tu tiempo con nosotros... realmente hiciste mi fin de semana, fuiste muy agradable conmigo y mi perro guía ayer, a pesar de cómo fuiste tratado”, expresó. Para ese momento, Joseph Quinn no pudo evitar derramar algunas lágrimas. “Por qué hacen esto”, replicó conmovido.

Joseph Quinn interpreta a Eddie Munson en la cuarta temporada de "Stranger Things". (Foto: Joseph Quinn / Instagram)

Los seguidores de “Stranger Things” lo quieren en la próxima temporada de la serie, pero la decisión quedará en manos de los hermanos Matt y Ross Duffer.