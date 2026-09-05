Las autoridades del departamento de Oruro expresaron su rechazo a la indumentaria utilizada por la participante peruana | Foto: Instagram (@josiane.sciotti)
Las autoridades del departamento de Oruro expresaron su rechazo a la indumentaria utilizada por la participante peruana | Foto: Instagram (@josiane.sciotti)
Por Redacción EC

La representante peruana en el Miss World 2026, Josiane Sciotti, respondió a los cuestionamientos de autoridades y ciudadanos bolivianos luego de lucir un traje de llamerada durante la actividad ‘Dances of the World’, realizada en el marco de la gala final del certamen en Vietnam.

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