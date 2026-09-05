La representante peruana en el Miss World 2026, Josiane Sciotti, respondió a los cuestionamientos de autoridades y ciudadanos bolivianos luego de lucir un traje de llamerada durante la actividad ‘Dances of the World’, realizada en el marco de la gala final del certamen en Vietnam.

A través de un comunicado que difundió este sábado en redes sociales, la modelo de 19 años sostuvo que esta expresión cultural está vinculada a Puno y cuenta con protección del Estado peruano, además de señalar que sus manifestaciones trascienden las fronteras nacionales.

Comunicado de Josiane Sciotti

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La estudiante de Medicina argumentó que su presentación se respaldó en la Resolución Viceministerial N.º 032-2024-VMPCIC/MC del Ministerio de Cultura, que declaró a la Llamerada Puneña como Patrimonio Cultural de la Nación el 1 de febrero de 2024.

“Ante los comentarios y cuestionamientos que he recibido por presentar la Llamerada Puneña como parte de la cultura peruana, quiero responder con respeto, pero también con información verificable”, señaló, para luego precisar: “La Llamerada Puneña es una manifestación cultural vinculada a Puno, Perú. Esto no responde a una opinión personal, sino a un hecho sustentado”.

Asimismo, explicó que esta danza continúa vigente en provincias como Lampa, Azángaro, San Román, El Collao, Puno, Yunguyo y Chucuito, por lo que consideró que la presentación del atuendo “no es una provocación, una falta de respeto ni una apropiación”.

Autoridades bolivianas anunciaron una queja formal

Los cuestionamientos surgieron desde Bolivia, donde el secretario departamental de Cultura y Turismo de la Gobernación de Oruro, Rolando Barrientos, calificó la participación peruana como una “falta de identidad”, al señalar que esta expresión artística también está reconocida como patrimonio inmaterial de su país desde el 2011.

El funcionario anunció que solicitará la intervención de la Cancillería de Bolivia para presentar una queja formal ante la organización del certamen internacional.

Por su parte, Vanessa Kraljevic, representante boliviana en el Miss Mundo 2026, pidió a través de sus redes sociales detener los ataques digitales contra la concursante peruana.

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Josiane Sciotti llegó al Top 20 del Miss Mundo 2026

En medio de esta controversia, la representante peruana logró clasificar al Top 20 de la edición 73 del Miss World 2026, certamen que se realizó este sábado 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam.

Sciotti, estudiante de Medicina de 19 años, avanzó previamente al Top 40 y luego fue seleccionada entre las cinco mejores representantes de la región de las Américas y el Caribe, antes de asegurar un lugar entre las semifinalistas del concurso.

A pesar de su avance, la corona principal fue obtenida por Joheirry Mola, representante de República Dominicana.

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