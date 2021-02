Conforme a los criterios de Saber más

Como el creador de “Buffy, la cazavampiros” y el director de “The Avengers” (2012), la película que consolidó el Universo Cinematográfico de Marvel, hay poco nombres tan conocidos en la cultura geek como el de Joss Whedon. Pero a pesar de estos logros, y de ser un autodenominado feminista, el realizador ha sido continuamente acusado de abuso y comportamiento tóxico, en la mayoría de ocasiones por mujeres, incluyendo su exesposa Kai Cole.

Las últimas acusaciones vinieron de Charisma Carpenter, la actriz que interpretó a Cordelia Chase en “Buffy”. En una serie de tuits, la intérprete recriminó a Whedon por el trato que le dio en la serie después de que ella quedara embarazada. “Joss tiene una historia de ser casualmente cruel. Él ha creado ambientes de trabajo hostiles y tóxicos desde inicios de su carrera. Yo lo se porque lo experimente de primera mano. En repetidas ocasiones”, escribió. En esta nota recopilamos todas las personas que han hecho acusaciones contra Whedon.

SU EXPOSA KAI COLE LO LLAMA “FEMINISTA HIPÓCRITA”

Las primeras acusaciones contra el director fueron por su exesposa Kai Cole y ocurrieron en noviembre de 2017, un año después de su divorcio. En una columna publicada en el sitio web The Wrap, la mujer acusa al Whedon de ser un “hipócrita que predica ideales feministas”, mientras que estaba involucrado en múltiples casos de infidelidad, comenzando en el set de “Buffy”.

Cole también acusó a Whedon de utilizar su relación para escudarse de las críticas. “Él me engañó por 15 años para que pudiera tener todo lo que quería. YO creía, todos creían, que era uno de los buenos, comprometido a pelear por los derechos de las mujeres, por nuestro matrimonio y con las mujeres con las que trabajaba. Pero ahora veo cómo él usó su relación conmigo como un escudo, tanto durante como después de nuestro matrimonio, para que nadie cuestionara sus relaciones con otras mujeres o revisara lo que escribía como algo que no sea feminismo”.

Joss Whedon fue acusado por su exmujer Kai Cole, de ser un "feminista hipócrita". (Foto: AP)

“Quiero que las mujeres sepan que él no es quien pretende ser. Quiero que las personas que lo adoran que sepan que él es humano y que las organizaciones que le otorgan premios por su trabajo feminista, que piensen dos veces en el futuro de honrar a un hombre que no predica con el ejemplo”, concluye el texto.

Whedon no respondió directamente a las acusaciones de su mujer, pero uno de sus representantes afirmó que la columna de Cole contenía “equivocaciones y tergiversaciones que podrían ser dañinas para la familia”. El portavoz añadió que “Joss no iba a comentar, preocupado por sus hijos y por respeto a su exesposa”.

RAY FISHER LO ACUSA DE COMPORTAMIENTO “ABUSIVO E INTOLERABLE”

En julio del 2020, el actor Ray Fisher publicó un tuit donde acusaba a Whedon de comportamiento “grosero, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable” durante las grabaciones de “Justice League”. El actor también acusó a los productores Geoff Johns y Jon Berg de permitirle realizar estos actos.

Whedon había sido incorporado a la producción de la cinta cuando el proyecto estaba avanzado, debido a la salida de su director original, Zack Snyder, a causa de una tragedia familiar. Fisher, quien interpretó al héroe Cyborg en la cinta, inicialmente había alabado el trabajo de Whedon antes de retractarse con su acusación años después.

Ray Fisher, el actor interpretó al héroe Cyborg en la cinta "Justice League", logró que se abriera una investigación contra Joss Whedon por supuestos abusos durante la filmación de la cinta. (Foto: Warner Bros.)

Las acusaciones de Fisher tuvieron el apoyo de su compañero de elenco Jason Momoa y llevaron a que Warner Media iniciara una investigación sobre los hechos, la cual concluyó el pasado diciembre en el mayor secretismo, con el conglomerado anunciando que se habían tomado “acciones correctivas”. Poco después, Whedon fue retirado de la producción de la serie “The Nevers”, la cual realizaba para HBO, una filial del conglomerado mediático.

Mientras tanto, en enero del 2021 Fisher acusó al presidente de DC Films, Walter Hamada, de querer obstaculizar la investigación sobre el comportamiento de Joss Whedon para proteger a su amistad Geoff Johns, razón por la cual estaba fuera de la película “The Flash”.

Durante todo el caso, Whedon no declaró sobre las acusaciones en su contra.

COORDINADOR DE DOBLES ACUSAN A WHEDON DE SER UN EGOMANIACO

Un mes después de las acusaciones de Fisher, dos extrabajadores de “Buffy” acusaron a Whedon de ser un “egomaniaco” que los amenazó de que nunca conseguirían trabajo en la industria.

El artículo de Metro, publicado en julio del 2020, entrevista a Jeff Pruitt y Sophia Crawford, quienes fueron el coordinador de dobles y la doble de Sarah Michelle Gellar en la exitosa serie de televisión.

Pruitt, quien inició una relación con Crawford en el set de la serie, relató cómo Whedon cambió a medida en que el show se hacía más popular. “Él fue desde un humilde escritor que solía consultarme sobre las maneras de rodar las escenas de pelea a un egomaniaco que se creía su propia leyenda”, consideró. “Aunque puede ser que siempre fue de esa manera y yo solo fui demasiado inocente para verlo, ya que nunca me mostró ese lado de él antes”.

Quizás el incidente más escabroso de su relato involucró a Crawford, a quien Whedon le dio un ultimátum para continuar su rol como la doble de ‘Buffy’: “Vuelve al show, pero tienes que dejar a Jeff, o no vuelvas.” Sophia lleva un matrimonio de años con Jeff.

CHARISMA CARPENTER ACUSA A WHEDON DE CREAR COMPORTAMIENTOS TÓXICOS

Y volvemos al motivo de la nota. El pasado 10 de febrero la actriz Charisma Carpenter publicó un testimonio de su tiempo trabajando bajo Whedon titulado “Mi verdad”, a quien llamó de “cruel e hiriente”.

En el texto, Carpenter muestra su apoyo a Ray Fisher y cuenta cómo fue su experiencia trabajando para Whedon. “He puesto excusas a ciertos hechos que me siguen traumatizando. Abusó de su poder en numerosas ocasiones mientras trabajábamos juntos en los sets de ‘Buffy, la cazavampiros’ y ‘Ángel’. A él su mala conducta le parecía entretenida, pero solo sirvió para intensificar mi ansiedad a la hora de actuar, para hacerme sentir vulnerable y alejarme de mis compañeros”, agregó.

La actriz recordó varios incidentes antes de que fuera separada del programa: “me llamaba ‘gorda’ delante de mis compañeros cuando estaba embarazada de cuatro meses y pesaba 57 kilos. Era malvado y mordaz, denigrando a otros abiertamente y a menudo elegía a sus favoritos”.

Charisma Carpenter señaló que Joss Whedon la hizo vivir malos momentos que la llenaron de inseguridades. (Foto: Robyn Beck / Gabriel Bouys / AFP)

“Cuando Joss supo de la situación (su embarazo), pidió una reunión conmigo. Me preguntó si ‘me lo iba a quedar’ y con su manipulación utilizó mi femineidad y fe contra mí. Se rió de mis creencias, me acusó de sabotear el show y me despidió en la siguiente temporada”, relató.

Las acusaciones de Carpenter eran la continuación de algo que ya había comentado en 2017. En esa ocasión relató de manera más benigna su trato con Whedon. “Creo que él estaba molesto conmigo y lo digo de la manera más amorosa, lo que es - es una muy complicada dinámica el trabajar con alguien por tantos años y las expectativas, y también el estar en un programa por ocho años, tienes que vivir tu vida. Y a veces vivir tu vida se pone en conflicto con la visión del creador para el futuro. Y eso se transforma en conflicto, y esa es mi experiencia”, dijo en una entrevista.

Posteriormente, algunas de las actrices involucradas con “Buffy” mostraron su apoyo a Carpenter. Amber Benson, quien interpretó a Tara Maclay en el show, confirmó lo dicho por Charisma con el siguiente ‘tuit’: “‘Buffy’ fue un ambiente tóxico y eso comienza desde la cima. @AllCharisma cuenta la verdad y yo la apoyo en un 100%. Hubo bastante daño que se hizo durante ese tiempo y muchas de nosotras todavía están procesándolo 20 años después”.

La más prominente entre quienes han salido adelante ha sido la propia ‘Buffy’, Sarah Michelle Gellar, quien escribió un comunicado un poco más neutral: “Si bien estoy orgullosa de que mi nombre sea asociado al de Buffy Summers, no quiero estar para siempre asociada con el nombre de Joss Whedon”, escribió en Instagram. Estoy más enfocada en criar a mi familia y sobrevivir la pandemia en este momento, así que no haré más declaraciones en este momento. Pero apoyo a todos los sobrevivientes de abuso y estoy orgulloso de ellos por declarar”.

Junto a la declaración de Gellar también salió la de la actriz Michelle Trachtenberg, quien a los 14 años se unió al show para interpretar al personaje de Dawn Summers. “Gracias @sarahmgellar por decir esto. Soy lo suficientemente valiente ahora, como una mujer de 35 años, para replicar esto. Porque esto debe ser conocido. Como una adolescente. Este comportamiento nada apropiado. Así que ahora, las personas deben saber lo que hizo. El último comentario que haré sobre esto es el siguiente: Había una regla, él (Whedon) no estaba permitido estar solo en el mismo cuarto que Michelle de nuevo.”

Los últimos actores en hacer comentarios sobre el tema han sido Anthony Head y Eliza Dushku, quienes interpretaron a Rupert Giles y Faith Lehane en la serie. Ambos señalaron no haber sido testigos de los comportamientos, pero mostraron su apoyo para las víctimas. Dushku, quien en anteriores ocasiones ha hablado del abuso y acoso sexual que ha sufrido en su carrera como actriz, señaló que revelar estos traumas es el primer paso para la sanación.

“Lo que estoy aprendiendo más y más, y lo que he encontrado más valioso, es que una curación profunda solo puede venir de nombrar y revelar lo que pasó realmente, el necesario primer paso (una vez que alguien está listo) para liberarnos de nuestros secretos, las incontables verdades que nos han mantenido aislados, avergonzados y tomados como rehenes.”, declaró.

Hasta la fecha Whedon ha guardado nuevamente su silencio sobre las acusaciones de Carpenter.

