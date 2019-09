Joy Huerta fue captada por primera vez junto a su esposa e hija | VIDEO

La cantante mexicana Joy Huerta (Jesse&Joy) apareció, por primera vez, en compañía de su actual esposa, la artista plástica Diana Atri, y de su pequeña hija Noah. Las tres fueron captadas en el aeropuerto de Ciudad de México.

Luego de denunciar públicamente la discriminación que sufrió al intentar tramitar el pasaporte de su hija, Joy Huerta volvió a pronunciarse sobre el tema al ser abordada por la prensa en el aeropuerto.

"Creo que es importante que se ponga un poquito de luz sobre las diferencias que hay en el país y las diferencias que se hacen, más cuando los derechos humanos los defienden", declaró.

En las imágenes, se puede observar a Diana Atri retirarse primero del recinto, sin brindar ninguna declaración a la prensa, a pesar de ser fotografiada. Minutos después, Joy Huerta aparece sosteniendo en brazos a Noah.

Como se recuerda, en abril de este año, Joy Huerta confirmó su matrimonio con otra mujer y el nacimiento de su bebé. Cuatro meses después, la cantante denunció que sufrió discriminación cuando solicitaba el pasaporte de su hija.



"Mi esposa y yo fuimos a tramitar el pasaporte de nuestra hija la semana pasada. Con todos los papeles oficiales requeridos en mano y teniendo lo más importante: su acta de nacimiento donde ambas aparecemos como madres. Al ver a dos mamás, pidieron acta de alumbramiento, un documento NO REQUERIDO, y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio, y no le quita ser presunción de criminalidad", denunció.