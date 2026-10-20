El periodista anunció su salida de América TV, donde trabajó por 20 años | Foto: EC
El periodista anunció su salida de América TV, donde trabajó por 20 años | Foto: EC
Por Redacción EC

El comunicador Juan Carlos Orderique, conocido por sus secuencias de entrevistas previas a los partidos de fútbol, anunció que se despide de América TV “profundamente agradecido” tras más de 20 años en el canal.

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