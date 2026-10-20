El comunicador Juan Carlos Orderique, conocido por sus secuencias de entrevistas previas a los partidos de fútbol, anunció que se despide de América TV “profundamente agradecido” tras más de 20 años en el canal.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el conductor sostuvo que la empresa le dio la oportunidad de cumplir su sueño de hacer televisión desde niño y desarrollar su carrera profesional.

Asimismo, expresó su gratitud al público que lo acompañó en diferentes proyectos televisivos, como el espacio que tenían en “Fútbol en América”. “Gracias al público que tantas veces se reunió en familia frente a la tele para compartir un momento de alegría”, escribió.

De igual forma, reconoció el trabajo de su equipo de producción y finalizó su mensaje con un “nos volveremos a encontrar”, dejando abierta la posibilidad de estrenar un nuevo proyecto, aunque sin revelar mayores detalles.

Juan Carlos Orderique | Foto: Difusión

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¿Quién es Juan Carlos Orderique?

Nacido en Lima el 14 de agosto de 1977, Orderique inició su trayectoria televisiva a los 9 años en Hola Yola, donde formó parte del elenco infantil, conocidos como ‘Burbujitos’.

Años más tarde, logró alcanzar más popularidad con el segmento “La Previa” dentro de Fútbol en América, espacio que se caracterizaba por sus ocurrentes entrevistas a los hinchas en las afueras de los estadios.

A lo largo de su carrera en América TV, también estuvo al frente de diversos formatos de entretenimiento como “¿Puedes con cien?“, “Emprendedor ponte las pilas” y otros. Su proyecto más reciente fue “Sí va a salir”, con distintas etapas entre 2017 y 2026.

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