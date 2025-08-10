El actor mexicano Juan Carlos Ramírez, recordado por su trabajo en la cuarta temporada de “Rosario Tijeras” y haber participado de algunos episodios de “Como dice el dicho” y “La rosa de Guadalupe”, falleció a los 38 años a causa de un aneurisma cerebral. La triste noticia fue confirmada por I am this, su agencia de representación.

A través de las redes sociales, la agencia que manejaba los proyectos artísticos de Juan Carlos Ramírez confirmó su deceso. La empresa lamentó su partida y destacó su “pasión y compromiso” durante su carrera.

“Descansa en paz, Juan Carlos Ramírez Ayala. Tu calidez, pasión y compromiso lo llevaremos en el corazón”, escribieron en una primera publicación.

Juan Carlos Ramírez, conocido actor mexicano de “La Rosa de Guadalupe”, falleció. (Foto: Captura de IG)

“A nombre de la familia les damos las gracias por habernos acompañado; sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas”, añadió la agencia con un segundo post.

Cabe precisar que la agencia también compartió una imagen del funeral del artista mexicano y precisaron que su muerte ocurrió hace algunos días, sin especificar la fecha exacta.

Como se sabe, Juan Carlos Ramírez es un reconocido actor mexicano, que debutó en 2018 en la serie “Puño limpio”. Además, su trayectoria incluye créditos en “Vicente Fernández El rey”, “Preso No. 1”, “Archivo muerto” y “La lotería del crimen”. Sus papeles más importantes fueron en producciones como “Rosario Tijeras 4”, “Lo que callamos las mujeres” y “La Rosa de Guadalupe”.