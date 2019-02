Juan Darthés: actor argentino está con ideas de autodestrucción, según su abogado

Juan Darthés, que después de haber sido denunciado por abuso sexual por parte de Thelma Fardín se fue a radicar temporalmente a Brasil, sufre una "depresión profunda". Por eso no volverá al país para estar presente en una audiencia de conciliación por la demanda que le inició a Anita Coacci, otra de las actrices que lo había denunciado por ataques sexuales, informó el diario La Nación de Argentina.

"Está en una situación de depresión profunda con ideas autolíticas [autodestrucción]", afirmó Fernando Burlando, el abogado que representa a Darthés en esta causa.

Días antes, Burlando había adelantado detalles de la salud del actor argentino: "Juan Darthés hoy está con una crisis depresiva; tiene pensamientos de autoflagelación, está medicado; realmente no sé si puede venir solo. No sé si puede subir a un avión solo… Se evidenciaron sistemáticamente ataques de pánico", afirmó el abogado al programa "Nosotros a la mañana".



Para este martes 12 de febrero estaba prevista una audiencia de conciliación entre Darthés y Coacci; la cita está pautada para las 9.30 en el Palacio de Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires.

El actor, según confirmó Burlando, no concurrirá. "Se trata de un diligencia que puede cubrir el mandatario. Van a concurrir representantes de nuestro estudio", indicó.

El mes pasado, Coacci compartió en su perfil de Facebook un texto en el que informa que recibió una citación para una audiencia de conciliación el 12 de febrero.

"En una carta en Facebook pude relatar un abuso sexual padecido en 1999, mientras grabábamos Gasoleros. Fui querellada en la causa n° 16558/2018 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 por el Sr. Juan Darthés", comienza el escrito. Luego, informa: "El 12 de febrero de 2019 estoy citada a una audiencia de conciliación penal. El abusador pretende que me retracte y se haga pública esa retractación".

"No puedo mentir, sería cometer falso testimonio. Muy lamentablemente, fue cierto. Y si bien el paso del tiempo no me permite denunciarlo por abuso sexual, tampoco lo convierte en falso", explica en otro tramo del texto.

Antes de viajar a Brasil, Darthés tampoco se presentó en la audiencia prevista por la causa por calumnias e injurias que le inició a Calu Rivero, la primera actriz en hacer una denuncia pública en contra del actor.

Fuente: GDA/La Nación de Argentina/El Comercio