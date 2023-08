Juanes publicó el martes 29 de agosto hizo una extensa publicación en sus redes sociales, donde confesó haber sufrido depresión. Reflexionó también acerca de la salud mental y recordó episodios de su vida que le afectaron psicológicamente.

“Han pasado muchos años para poder escribir esto. […] Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano”, escribió el músico.

Posteriormente, el intérprete de Por ti, compartió que sufrió depresión y que llevó terapia psicológica para mejorar. También relató que hace trece años tuvo una crisis que lo obligó a detener sus presentaciones.

“Había trabajado tanto durante los últimos 10 años que había perdido momentos clave con mis hijos, había dejado de lado mi cuidado personal por dar gusto al resto del mundo. Lo peor es que yo fui el único culpable”, complementó.





¿De qué manera afectó el alcohol a Juanes?

Otra de las revelaciones que el cantante realizó fue que por su depresión se aferró al alcohol, sin embargo, reconoció que no fue la mejor decisión ya que empezó a odiarse a sí mismo, su música o lo que los medios publicaban acerca de él.

“Todos podemos sufrir de depresión, y hablar de ello es una buena manera de empezar a combatir una enfermedad silenciosa y poderosa que puede acabar con vidas”, comentó.

Una lucha constante contra la depresión

Finalmente, Juanes aseguró que aún no logró vencer a la depresión, pero que aprendió a manejarlo, lo que permitió que pueda tener una vida más plena.

“Hoy puedo escribir estas palabras después de muchos años y muchas tristezas, y comparto mi historia contigo. Logré salir adelante. Me repuse internamente, No he vencido aún la depresión, pero la manejo mucho mejor. Y puedo decir que soy más feliz y exitoso que nunca antes en mi vida”, complementó.