El cantante colombiano Juanes aprovechó su última noche en Lima para disfrutar de la gastronomía peruana junto a su equipo, llegando hasta un local ubicado en Surquillo acompañado de su mánager y algunos músicos antes de dejar la capital.

Durante la visita, el intérprete de “A Dios le pido” degustó diversos platos de la carta, entre ellos ceviche, almejas, seco, chaufa, arroz con pato y crema volteada.

Tras la cena, Juanes destacó la experiencia que vivió en el país y agradeció la atención recibida. “Es increíble, vuelvo a Perú y me encuentro con nuevas fusiones gastronómicas de otro mundo. Qué viaje tan exquisito este sentimiento”, comentó el cantante.

El encuentro también contó con la presencia de integrantes de la banda peruana Adammo y del skater Ángel Caro, con quienes compartió durante la noche.

La visita ocurrió en “Los Primos de San Juan”, ubicado en Surquillo, a días de haber ofrecido un concierto en el festival Vibra Perú.