El cantante se presentó durante las Fiestas Patrias en un festival de música en Lima | Foto: Difusión
El cantante se presentó durante las Fiestas Patrias en un festival de música en Lima | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantante colombiano Juanes aprovechó su última noche en Lima para disfrutar de la gastronomía peruana junto a su equipo, llegando hasta un local ubicado en Surquillo acompañado de su mánager y algunos músicos antes de dejar la capital.

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