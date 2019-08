Julián Gil afirma no extrañar a su pequeño hijo porque no lo conoce

El actor argentino Julián Gil habló sobre lo que siente por su pequeño hijo, luego que se cumpliera un año desde que no convive con él a causa de los problemas legales que ha tenido con su expareja Marjorie de Sousa.

► Julián Gil envía sentido mensaje a su hijo: "Tu madre entiende que eres solo de ella"

► Julián Gil en problemas por no visitar a su hijo | FOTOS



Él confesó en la conferencia de prensa de la obra de teatro "¿Y si me caso?" que no extraña a su bebé, ya que no lo conoce. "Suena duro, pero no, lamentablemente no lo extraño. Quisiera extrañarlo, pero no lo hago porque no lo conozco. No puedes extrañar algo que no tienes. Estamos en agosto, ahora se cumple un año de la última vez que estuve en la convivencia con Mati", sentenció.

Del mismo modo, contó que su juicio sobre la manutención y custodia de Matías sigue en pie. Además que fue él quien tomó la decisión de no ver a su hijo en el Centro de Convivencia en la Ciudad de México, porque no consideraba apropiado exponerlo a los medios en dichos encuentros.

Luego, en el programa "Hoy" detalló lo que siente al no ver a su bebé. "Lo único que he pedido es que me deje convivir sanamente con mi hijo. Tiene 2 años y 8 meses y todavía no he podido convivir con mi hijo. Es un derecho que él tiene", señaló.

Finalmente, Gil consideró que su problema legal no se va a solucionar pronto. Por lo que ya perdió la oportunidad de vivir con él en sus primeros años de vida.