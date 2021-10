En un reciente encuentro con la prensa, Julián Gil dijo que no entiende por qué Marjorie de Sousa no le permite ver a su hijo Matías Gregorio. Según el actor, todo responde a un “capricho” de su expareja.

En 2019, fue última vez que Julián estuvo cerca a su hijo, cuando ambos se reunieron en el centro de convivencia que las autoridades mexicanas designaron.

“Es el tema de nunca acabar que hemos hablado muchísimas veces. Hoy en día ¿por qué no puedo ver al niño? ¿Cuál es el problema? Ahora no hay un juez, el niño no está enfermo, está muy bien ¿cuál es el problema de ver al niño? Eso no se puede”, advirtió Gil al programa mexicano de televisión “Ventaneando”.

“Todo ese proceso (legal) y como estamos en este momento me dio la razón desde el día uno: es un capricho. Es un tema de ego porque lo único que tiene que hacer es llamarme e invitarme a ser parte de la vida del niño”, acotó.

Asimismo, el reconocido actor de telenovelas señaló Marjorie de Sousa se ha quedado sin argumentos para justificar que no pueda ver a su hijo; por ello, ha decidido evadir el tema de manera pública.

“Ahora no se habla del tema. Se le pregunta y no se habla. ¿Qué va a hablar, qué va a decir? No tiene cara para decir (nada) porque no hay argumento para no dejarme ver al niño”, enfatizó.

Al ser consultado sobre qué pasaría con Matías en caso de que Marjorie falleciera, Julian respondió: “No sé, ni la patria potestad tengo. Si tengo que estar voy a estar; si me dejan estar. Pero es algo que le tienen que preguntar a ella a mí no”, concluyó.

