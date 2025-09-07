La muerte del periodista Jaime Chincha, a sus 48 años, tomó por sorpresa a todos aquellos que lo conocieron. Juliana Oxenford fue una de las primeras en pronunciarse tras el deceso de su amigo y compañero de trabajo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Oxenford compartió una fotografía junto a Jaime Chincha. La instantánea llegó acompañada de un sentido mensaje de despedida al periodista nacional.

“Te voy a extrañar, te vamos a extrañar. Me quedo con tus conversas pausadas, tu risa silenciosa, tu complicidad para las causas justas y las risas de nuestro último encuentro periodístico”, escribió.

“Te quiero Jaime, vuela alto y que el cielo te espere con una buena trova”, añadió Juliana Oxenford en su emotiva publicación.

Juliana Oxenford se despidió de Jaime Chincha con emotivo mensaje. (Foto: Instagram)

Como se sabe, la muerte de Jaime Chincha fue anunciada este domingo 7 de septiembre. Los motivos de su deceso aún no han sido revelados y continúan bajo investigación.

Jaime Chincha fue un reconocido periodista peruano. Empezó su carrera periodística en 1999, en Canal N. En su paso por la televisión fue presentador, entrevistador, reportero y conductor de noticiero. Además, trabajó en diversos medios de comunicación del país.