Julie Andrews admitió que está alejada de la actuación y, por lo tanto, no volverá como ‘Clarisse Renaldi’ en “El diario de una princesa 3”. (Foto: AFP)
Julie Andrews admitió que está alejada de la actuación y, por lo tanto, no volverá como ‘Clarisse Renaldi’ en “El diario de una princesa 3”. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Julie Andrews, ícono de las producciones de Hollywood, confirmó que su etapa frente a las cámaras llegó a su fin. A sus 90 años, la actriz decidió no regresar al cine y descartó definitivamente su participación en “El diario de la princesa 3”, película en la que volverá a aparecer Anne Hathaway.

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