Julie Andrews, ícono de las producciones de Hollywood, confirmó que su etapa frente a las cámaras llegó a su fin. A sus 90 años, la actriz decidió no regresar al cine y descartó definitivamente su participación en “El diario de la princesa 3”, película en la que volverá a aparecer Anne Hathaway.

La actriz británica, recordada por sus papeles en clásicos como “Mary Poppins” y “La novicia rebelde”, explicó que durante el último año recibió propuestas para retomar su personaje de la reina ‘Clarisse Renaldi’. Sin embargo, consideró que era momento de cerrar esa etapa de su carrera.

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“Creo que, en realidad, estoy retirada”, afirmó Andrews al ser consultada sobre su presente profesional. La intérprete explicó que, aunque continúa vinculada al mundo creativo, actualmente prefiere desarrollar proyectos que no requieran aparecer frente a las cámaras.

Julie Andrews en La Novicia Rebelde (Foto: Difusión)

Uno de los principales motivos de su decisión está relacionado con su edad. Andrews considera que la tercera película de la saga puede continuar sin la presencia de ‘Clarisse’ y que la historia debe concentrarse principalmente en ‘Mia Thermopolis’, personaje que Anne Hathaway volverá a interpretar.

“Fue muy, muy difícil decir que no, pero lo hice porque pensé que había tenido un viaje maravilloso y que esta nueva historia florecería muy bien sin necesitar a la abuela a mi edad”, explicó la actriz sobre su decisión de rechazar la propuesta.

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Aunque se aleja de la actuación en pantalla, Andrews no ha abandonado por completo el mundo artístico. La estrella continúa trabajando en proyectos relacionados con la escritura, los podcasts y los trabajos de voz. Además, mantiene su participación como ‘Lady Whistledown’ en “Los Bridgerton”.

Julie Andrews no es vista en pantalla, pero acompaña la historia de "Bridgerton" con su voz (Foto: Alberto Pizzoli / AFP)

De esta manera, “El diario de la princesa 3” marcará un cambio importante para la franquicia. Anne Hathaway regresará como ‘Mia Thermopolis’ y la dirección estará a cargo de Adele Lim, mientras que Julie Andrews, quien interpretó a la querida reina de ‘Genovia’ en las dos primeras entregas, no formará parte del proyecto.