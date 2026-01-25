Abogados de Julio Iglesias lamentan el “linchamiento público” que ha sufrido

Escuchar
Abogados del cantante Julio Iglesias lamentan el "linchamiento público" que ha sufrido. (Foto: AFP)

Los abogados de Julio Iglesias valoran la decisión de la Fiscalía española de archivar la investigación por presunto acoso y agresión sexual a dos extrabajadoras y subrayan el “linchamiento público” que a su juicio ha sufrido “fruto de la orquestación de un montaje mediático”, que le ha causado un daño “irreparable”.

