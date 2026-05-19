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Julio Iglesias anuncia demanda tras fracaso en intento de conciliación con la vicepresidenta española. (Foto: Javier Soriano/ AFP)
Julio Iglesias anuncia demanda tras fracaso en intento de conciliación con la vicepresidenta española. (Foto: Javier Soriano/ AFP)
Por Agencia EFE

El cantante Julio Iglesias interpondrá en el Tribunal Supremo español una querella por delitos de injurias y calumnias contra la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, después de que ella rechazara retractarse de los comentarios que hizo en relación a la denuncia interpuesta contra él por presuntos abusos sexuales.

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