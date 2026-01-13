Biógrafo de Julio Iglesias revisará su libro tras acusaciones de acoso y agresión sexual

Escuchar
Biógrafo del cantante Julio Iglesias revisará su libro tras acusaciones de acoso y agresión sexual. (Foto: Bertrand GUAY / AFP)

La editorial española Libros del Asteroide anunció este martes una próxima edición “revisada y actualizada” del retrato biográfico de Julio Iglesias ‘El español que enamoró al mundo’, escrito por Ignacio Peyró, tras las informaciones publicadas hoy sobre “agresiones sexuales y abusos de poder” por parte del cantante español.

