Dos extrabajadoras de Julio Iglesias presentaron una nueva querella en España acusando al cantante de presunto acoso, agresiones sexuales y condiciones laborales degradantes durante el tiempo que laboraron en sus residencias de República Dominicana y Bahamas en 2021.

La medida legal, anunciada por la ONG Women’s Link Worldwide, sigue al archivo de una primera denuncia presentada en enero de 2026 ante la Fiscalía, instancia que determinó la falta de jurisdicción de los tribunales españoles sobre los hechos ocurridos en el extranjero.

Dado el carácter de los hechos denunciados y el secreto de las diligencias, las fuentes no han precisado qué delitos se investigan. | Foto: Begoña de la Fuente / EFE

Según detalló la entidad que representa a las demandantes, identificadas como Rebeca y Laura (nombres ficticios), la denuncia sostiene que los actos podrían constituir delitos de trata de personas con fines de trabajo forzado, lesiones y vulneración de los derechos de las empleadas, señalando además que se les exigía realizarse pruebas ginecológicas y exámenes médicos obligatorios.

Ante el nuevo recurso judicial, las directivas de la ONG, Jovana Ríos y Estefanny Molina, declararon que “esperamos que la querella de Rebeca y Laura se admita, se investigue y envíe un mensaje claro de que todas las personas tienen derecho a acceder a garantías de acceso a justicia”.

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Asimismo, las representantes enfatizaron que el archivo previo dictado por el Ministerio Fiscal no implicó una decisión definitiva sobre el fondo del asunto, indicando que “lo que Rebeca y Laura denuncian importa tanto por ellas como por todas las trabajadoras que podrían enfrentar violencias”.

Por su parte, la defensa legal del intérprete rechazó las acusaciones planteadas desde el inicio del proceso, señalando que los señalamientos carecen de veracidad y que el cantante fue sometido a una campaña de desprestigio público tras la difusión de los testimonios.

*Con información de EFE

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