La defensa legal del intérprete rechazó las acusaciones planteadas desde el inicio del proceso | Foto: EFE
La defensa legal del intérprete rechazó las acusaciones planteadas desde el inicio del proceso | Foto: EFE
Por Redacción EC

Dos extrabajadoras de Julio Iglesias presentaron una nueva querella en España acusando al cantante de presunto acoso, agresiones sexuales y condiciones laborales degradantes durante el tiempo que laboraron en sus residencias de República Dominicana y Bahamas en 2021.

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