Fiscalía española archiva denuncia contra Julio Iglesias por falta de competencia. (Foto: Begoña de la Fuente / EFE)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha archivado la investigación que abrió para analizar una denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, ante la “falta de jurisdicción” y competencia de los tribunales españoles.

