Fiscalía española investiga a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España inició las investigaciones contra el cantante Julio Iglesias, tras una denuncia presentada el pasado 5 de enero por presuntos delitos de acoso y agresión sexual.

El caso, que se mantiene bajo secreto procesal, surge a raíz de los testimonios de dos mujeres que formaron parte del entorno laboral del artista.

Según confirmaron fuentes fiscales a la Agencia EFE, el Ministerio Público emprendió estas diligencias de carácter pre-procesal para determinar el alcance y la veracidad de los hechos denunciados.

Detalles de la denuncia

Los presuntos abusos habrían ocurrido en el año 2021 en las residencias que el intérprete posee en España, República Dominicana y Bahamas.

Las denunciantes, una ex-empleada del hogar y una fisioterapeuta, describen un patrón de conducta que incluye actos sexuales sin consentimiento, bofetadas y humillaciones laborales constantes.

Así, la investigación periodística, que se extendió por varios meses, sostiene contar con pruebas como registros de llamadas y mensajes de WhatsApp, documentación laboral y solicitudes de permisos migratorios, fotografías y grabaciones y entrevistas con profesionales de la salud que atendieron las secuelas de las víctimas.

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo legal ofrecieron su versión de los hechos.

