Fiscalía española investiga a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales

Dado el carácter de los hechos denunciados y el secreto de las diligencias, las fuentes no han precisado qué delitos se investigan. | Foto: Begoña de la Fuente / EFE

Resumen

Por Redacción EC

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España inició las investigaciones contra el cantante Julio Iglesias, tras una denuncia presentada el pasado 5 de enero por presuntos delitos de acoso y agresión sexual.

