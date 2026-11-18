La Audiencia Nacional de España admitió a trámite una querella contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, presentada por dos antiguas trabajadoras del artista. El juez Antonio Piña dispuso iniciar una investigación sobre las acusaciones relacionadas con hechos que habrían ocurrido en 2021 en sus residencias de República Dominicana y Bahamas.

Las denunciantes, una trabajadora del hogar y una fisioterapeuta, aseguran que fueron sometidas a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas, además de lesiones y vejaciones. Una de ellas también afirmó que estaban obligadas a realizarse revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH.

Según el auto judicial, la querella incluye fotografías de lesiones, conversaciones y otros elementos de prueba. Entre las imágenes presentadas figura una en la que se observa un moretón en un brazo y dos marcas en los muslos que podrían corresponder a mordeduras humanas. El magistrado consideró que los elementos aportados son suficientes para iniciar el procedimiento, aunque aclaró que esta decisión no supone una valoración sobre la credibilidad de las acusaciones.

El juez admitió investigar los presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, pero rechazó las acusaciones relacionadas con trata de personas y delitos contra los derechos de los trabajadores. Asimismo, advirtió que el relato de las denunciantes podría presentar omisiones respecto a la presunta participación de dos administradoras de las viviendas del cantante, quienes también habrían cometido actos contra las exempleadas.

TE PUEDE INTERESAR: Gérard Depardieu admite condena por agresiones sexuales y pide disculpas a las víctimas

La querella fue presentada directamente ante el juzgado después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional considerara inicialmente que los tribunales españoles no eran competentes para investigar los hechos. Piña señaló que la posible intervención de las dos administradoras podría generar dificultades procesales, debido a que no están incluidas en la denuncia y solo podrían declarar como testigos en España. Sin embargo, consideró que estos inconvenientes no impiden admitir la querella contra Julio Iglesias.